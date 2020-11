AMLO: Secretario de Marina atenderá las inundaciones en Tabasco

Tras las inundaciones en varios municipios de Tabasco, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, atenderá de manera directa la emergencia, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras recuperarse de COVID-19, el almirante Rafael Ojeda encabezará el Plan Marina de auxilio a la población y también coordinará el Plan DN-III de la SEDENA.

“Vamos a seguir apoyando. Está el Plan Marina, está el Plan DN-III, está Conagua, está la Comisión Federal de Electricidad, está desde luego la Coordinación de Protección Civil y hoy ya está rumbo al aeropuerto el almirante Ojeda, secretario de Marina, que va a hacerse cargo de todos los apoyos y de toda la acción de auxilio a la población”, señaló.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que siguen las lluvias y los desfogues de la presa Peñitas en Tabasco, lo que ocasiona afectaciones en los municipios.

“Decirles a mis paisanos que estoy pendiente. Sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego, no como la vez anterior, pero sí están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa”, explicó.

Por Paris Alejandro Salazar