Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Preescolar, 6 de noviembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa II, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente por diversos canales y plataformas de internet. El objetivo es que tanto alumnos, padres y madres de familia, además de docentes, den seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la elaboración de señalamientos para el salón.

"Hello! Good morning! Good afternoon? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenas tardes? How are you today? ¿Cómo estás en este día? Fine, thanks and you? Yo bien gracias y tú, ¿Cómo estás?

¿Estás lista o listo para saber qué vas a aprender hoy? Great! ¡Genial! recuerda tener a la mano:

Notebook/cuaderno, pencil/lápiz, colors/colores

Recuerda tener tu material a la mano, para hacer tus anotaciones durante la sesión. Sabemos que estás tomando tus sesiones desde tu casa, es importante que desde ahí te sientas como si estuvieras en el salón de clases.

Aunque te faltarían muchas cosas, como el pizarrón, el escritorio, y todas las ilustraciones que están colocadas en las paredes. No puedes tener adentro de tu casa todo lo que hay en un salón, pero puedes ordenar tu lugar de trabajo y decorarlo un poco, así que hoy vas a explorar algunos elementos que te pueden ayudar.

Es muy importante tener un espacio cómodo, limpio y ordenado para poder trabajar.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, te invito a conocer la historia de Mario y Marco:

Mario and Marcos are twins. They study at home with the “Aprende en casa II” program. It is difficult for them to concentrate on their lessons because they do not have a specific place to study.

Mario y Marcos son gemelos. Estudian en casa con el programa: Aprende en casa II. Para ellos es difícil concentrarse en sus estudios porque no tienen un lugar fijo para estudiar.

Mario: Let´s choose a place to study.

Escojamos un lugar para estudiar.

Marcos: That is a good idea. We can decorate it with colorful signs or posters.

Eso es una buena idea. Lo podemos adornar con señalamientos o posters.

Mario: We can put signs or posters like: Study zone and quiet please.

Podemos poner señalamientos o posters como: Zona de estudio, guarden silencio por favor.

Marcos: We can also put up posters like, wear your mask, don't touch your face, and sanitize your table and materials.

También podemos poner posters como: Usa mascara, no toques tu cara, sanitiza tu mesa y tus materiales.

Mario: Ok, let´s make the posters together now.

Ok, hagamos los posters juntos ahora.

Marcos: Yes, let´s do it!

Sí, ¡hagámoslo!

Did you like it?

¿Te gustó? Espero que hayas puesto muchísima atención, para que respondas algunas preguntas:

Where do they study?

¿Dónde estudian ellos?

At home.

En casa.

Good!

¡Bien!

Is it easy for them to concentrate in their lessons?

¿Es fácil para ellos concentrarse en sus estudios?

No

Why?

¿Por qué?

Because they do not have an specific place to study.

Porque no tiene un lugar fijo para estudiar.

What do they decide to do?

¿Qué deciden hacer?

Very good!

¡Muy bien!

Ellos deciden separar un lugar donde estudiar, y deciden hacer posters para decorarlo.

Es muy importante que puedas tener un espacio en la casa en donde te sientas cómoda o cómodo, aunque el espacio sea pequeño, pero que puedas tenerlo ordenado y si se puede, decorado.