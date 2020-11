Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 5 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 5 de Noviembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este jueves, en la materia de Artes explorarás el espacio general y personal al realizar distintos tipos de movimientos, y experimentarás movimientos en el espacio a partir de juegos en el espacio social o compartido.

¿Qué hacemos?

Actividad 1: Para iniciar esta sesión realiza algunos movimientos en tu espacio personal.

Observa el siguiente video titulado “Descubriendo el mundo de la danza” Recuerda ir haciendo los movimientos que en el video se proponen.

Noticias Relacionadas Aprende a bailar con esta clase y conoce los beneficios para la salud de tus hijos: VIDEO

Descubriendo el mundo de la danza

Juega en tu espacio social o compartido, tu espacio social es justamente tu casa, es el espacio que utilizas para interactuar con las personas, Otro espacio social o compartido, es la escuela. Cuando te trasladas de un lugar a otro puedes abarcar nuevos espacios y realizar desplazamientos, en líneas rectas, curvas, realizar pasos, saltar, dar vueltas etc.

Imagina que estas en una calle con mucha gente y tienes que hacer algunos desplazamientos como los que acabas de practicar. Para que no choques con otra persona. En un espacio compartido tienes que respetar tu espacio y el de los demás, porque si no puedes golpear a las personas que están a tu alrededor. Probablemente cuando caminas no te percatas de estos desplazamientos, pero observa el siguiente video durante un minuto:

Museo de la Ciudad de México presenta a Tierras Mexicanas en la Noche de Museos

Es momento de jugar a realizar unos desplazamientos siguiendo las pisadas que vas a colocar en el piso. Salta colocando tus pies como lo indica la imagen, pero con la pieza musical que se presenta a continuación, preparada para esta actividad.

Vitamina Sé: Especial de Verano. Concierto. Morelos. (Música)ç

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Lenguaje recupera y escribe juego de palabras de su cultura: adivinanzas.

¿Qué hacemos?

En tutunakú a las adivinanzas les dicen “akgatakasn” porque esto significa “encontrar con el oído” y es importante para ellos el saber escuchar. “Encontrar con el oído” es poner atención en las palabras ya que ellas dan pistas y permiten relacionar características de los objetos, es un género relativamente nuevo en la cultura, pero les gusta mucho a los niños y les permite desarrollar la escucha atenta.

Te presento una adivinanza, primero la leerás en tutunakú y posteriormente en español.

“Lilakgatit la chatúm puskát

muksun maski nipaxa

akxni akxilha paxawaya

akatunu likaxtlawanana

takgasa aná niku paxawamaka

nachuná aná niku lipuwamaka

¿katsiya tuku?”

“Hermosa como una mujer,

huele rico, aunque no se baña.

Cuando la ves te alegras.

A veces la usas como adorno,

está presente donde hay alegría,

también donde hay tristeza,

¿Sabes qué es?”

¡La flor!

Aprende algunas adivinanzas, como la que acabas de leer, tú también, puedes elaborar tu propia adivinanza.

Las adivinanzas son juegos de palabras. Existen otros juegos de palabras, como los trabalenguas o los chistes. Las adivinanzas son juegos de palabras que dan pistas para encontrar con el oído algún objeto o ser vivo. Anota en tu cuaderno las siguientes cuatro características de las adivinanzas.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria