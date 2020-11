A diferencia de Europa, no estamos en una situación de emergencia: AMLO sobre la pandemia de Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia mañanera, que México no vive una situación de alarma o emergencia por Covid-19, como lo que vive Europa, por lo qeu no se aplicarán medidas de confinamiento o cierre de negocios ante la pandemia.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, de regresar a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario, estamos confiando mucho en la gente y en que todos los cuidemos”, aseguró el mandatario.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que hay un plan para atender a los estados donde ha habido un crecimiento de contagios como Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

“Afortunadamente no es un asunto generalizado, hay aumentos de contagios y lo más importante es que no hay incremento en el número de fallecidos, eso es lo que más nos importa, que no se pierdan vidas”, afirmó.

Enfatizó que el pueblo de México es muy responsable y mayor de edad e hizo un llamado a cuidar a la población más frágil y vulnerable, como los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas.

“Entonces, si se necesita sería el llamado a cuidar a nuestros ancianos porque es población más frágil y vulnerable, lo mismo con los enfermos crónicos, pero no estamos en una situación de alarma, que eso nos tranquilice, una cosa es Europa y otra nuestro país”, aseveró.