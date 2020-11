Consejo Ciudadano de Durango pide sanciones monetarias a quienes no cumplan medidas sanitarias

El presidente del consejo estatal ciudadano Jorge Clemente Mojica expone que no ha sido contundente las medidas implementadas por el estado en este semáforo rojo ante la situación de salud que se vive en Durango, donde la movilidad no se ha detenido y los protocolos no se cumplen como es el caso en los bancos, o en tiendas departamentales, mucho menos la restricción de andar en las calles a altas horas de la noche.

Por eso este consejo estatal ciudadano solicitara al gobernador José Rosas Aispuro Torres a que envíe una iniciativa de ley para implementar sanciones monetarias o físicas a quienes no cumplan con las medidas preventivas de salud, no es posible seguir así, pero como hay un vacío legal tiene que tipificar y aplicar de manera ejemplar para que la sociedad cumpla.

A los legisladores de las comisiones correspondientes se les hará un exhorto para que inicien los trabajos en este sentido de sancionar de manera directa a quienes se resistan a cumplir los protocolos de salud en Durango.

Por: J. Ignacio Mendívil B.