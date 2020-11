Ricardo Anaya llama “lambiscón” a Hugo López Gatell por “negligente” manejo de la pandemia: VIDEO

Por medio de un video difundido a través de sus redes sociales, el excandidato presidencial el panista Ricardo Anaya, criticó severamente la gestión del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el desempeño de el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en torno al manejo de la emergencia sanitaria en el país.

Es este sentido el panista llamó “lambiscón” al subsecretario de Salud, López-Gatell, pues desde su punto de vista no ha trabajado acorde a la situación y simplemente ha respondido a los caprichos del presidente.

“Su lambisconería llegó a este extremo”, señaló Anaya en referencia a Hugo López Gatell, a quien acusó de ser el responsable de que el presidente no use cubrebocas pues indicó que el mandatario no lo usaba porque expertos como el subsecretario de Salud no se lo había recomendado.

Asimismo Anaya comparó las cifras registradas por otros países en torno al manejo de los casos, contagios y fallecimientos derivados del Covid-19, en naciones como Corea, donde solo se han registrado 500 muertes en comparación con las más 100 mil reportadas en México; motivo por el cual el político blanquiazul consideró que nunca se tomó en serio el tema de la pandemia lo que generó daños económicos “devastadores”.

La mayor diferencia, apunta Anaya, fue que “(otros países) desde el principio tomaron muy enserio la pandemia. Hicieron obligatorio el uso del cubrebocas, pruebas de forma masiva, rastrearon contagios (..) hicieron todo lo que este gobierno no hizo”.

Taiwán tiene 25 millones de habitantes y han muerto sólo 7 personas por COVID. En Nueva Zelanda solo 25. Ambas economías están abiertas y los niños van a la escuela.

La diferencia es que, desde el principio, tomaron muy en serio la pandemia. En México el manejo ha sido criminal. pic.twitter.com/xBc0KlMNTB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 30, 2020

“Para las necedades si hay dinero”

Ricardo Anaya también criticó la falta de apoyos brindados en México en comparación con otras naciones como Perú donde se dieron 4 mil pesos al mes a todos los empleados que tuvieron que quedarse en casa y Chile donde se dieron 80 mil pesos a pequeños negocios.

En ese sentido el panista recrimina que “para las necesidades si hay dinero”, refiriéndose a la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y a el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Para finalizar su mensaje Ricardo Anaya celebró que pronto se tenga una vacuna , sin embargo, pidió a la población continuar cuidando y respetando las medidas de sanidad para evitar los contagios.