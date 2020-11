Aplican operativo sorpresa en delegación vial de Madero, Tamaulipas

Elementos de la Fiscalía General Anticorrupión y de la Policía Estatal aplicaron un mega operativo para tomar las instalaciones de la delegación de tránsito de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde se les pidió de manera voluntaria a los elementos municipales aplicarse un examen antidoping; al final no se concretó.

El coordinador general del C3, Juan Alejandro Vargas González, reconoció que acudieron a las instalaciones de la corporación para llevar a cabo un examen sorpresivo, con la finalidad de darle certidumbre y contar con buenos elementos en Madero.

Fue poco antes de las 9:00 horas cuando los uniformados llegaron en varias camionetas para irrumpir en las oficinas ubicadas en la prolongación Carranza, entre lo que destaca es que llegaron todos armados.

Por su parte el secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, recalcó que les causó extrañeza que las autoridades estatales no les hicieran del conocimiento del operativo, además de que un Fiscal no se identificó pese a que los agentes estaban en disposición de colaborar.

Entre la acción cinco elementos viales reportaron ante la autoridad local que fueron violentados sus derechos humanos, pues según ellos fueron acosados y amedrentados, por lo que el gobierno de Madero analiza interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"Avisaron que había llegado un estado de fuerza de diferentes miembros de seguridad pública tanto de la fiscalía como de la estatal y personal de C3 con el propósito supuestamente de realizar exámenes de toxicología, pero me pareció muy raro por que llegaron muchos elementos de seguridad pública, cerraron las calles, entonces llegue y me presente con el responsable de la fiscalía no sé si sea el fiscal estatal por que no se identifico yo si me identifiqué", declaró.