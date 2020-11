Volcán Popocatépetl es visitado por ‘OVNI’: FOTO

Pese a que la actividad del Popocatépetl es conocida por los capitalinos y habitantes de Puebla, la emisión de humos en la cúspide provocó un hecho particular: la aparición de un Objeto Volador No Identificado (OVNI).



Sin embargo, no se trata de un platillo volador como los que se han retratado en la cultura pop, sino de una nube lenticular, la cual es una formación de agua y humo conocida por dar la apariencia de un disco o nave espacial.



La reacción ante el fenómeno, que puede producirse gracias al aire húmedo y la inversión térmica, entre otros factores, fue tal, que diferentes usuarios mostraron en sus perfiles las imágenes captadas por sus cámaras.

Reaccionan ante emisión

Según un informe publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en las últimas 24 horas del 3 de noviembre se monitoreó que el volcán tuvo 360 exhalaciones, acompañadas por emisiones de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Asimismo, se registraron 17 minutos de tremor.



Respecto a las recomendaciones que el organismo ha dado a conocer en su página oficial se encuentran no acercarse al cráter ni a las faldas de la montaña, pues las personas que se acercan podrían ser afectadas por los fragmentos balísticos lanza ‘Don Goyo’, como también se le conoce a la formación rocosa.



Hasta el momento, el organismo ha lanzado la alerta Amarillo Fase 2, de su Semáforo de Alerta Volcánica.