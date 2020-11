Empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, actual coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la STC, dio a conocer que aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Durazo.

A través de sus redes sociales, la funcionaria, quien actualmente se encuentra convaleciente luego de dar positivo a Covid-19, detalló que está "agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid".

Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel @lopezobrador_, por la designación como titular de la @SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid. uD83CuDDF2uD83CuDDFD1/2 @GobiernoMX — Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) November 3, 2020

De igual forma, Rodríguez señaló que seguirá sirviendo al bien del país y los mexicanos, por lo que se comprometió a empeñar "todos los esfuerzos para trabajar por la gente".

"He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles", publicó en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, López Obrador adelantó que proponía a propuso a Rosa Icela Rodríguez para que fuera la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que Alfonso Durazo renunció al cargo para contender por la gubernatura de Sonora en 2021.