Arriesgado para Morena elegir a Navarro Quintero: Presidente de Morena en Nayarit

El presidente del Comité Estatal de Morena, Daniel Carrillo, declaró que su partido no se “arriesgará” a que el senador Miguel Ángel Navarro Quintero sea el candidato a gobernador, ya que está en juego el futuro del estado.

“Creo que un partido ganador, como lo es Morena ahorita, se complica para ponerlo como candidato, porque su situación es muy incierta. La cuestión es que no tiene suplente (en el Senado de la República) y lo perjudica bastante”, detalló el líder de la 4T en entrevista con Antonio Tello.

Asimismo, consideró que el Senado no deberían darle licencia, “pero igual si se la dan es fácilmente que lo impugnen y bien podemos quedarnos sin candidato a gobernador y quedarnos sin nada. Entonces no podemos arriesgar algo tan importante como la gobernatura del estado”.

El dirigente estatal de Morena destacó que, según los colaboradores de Navarro Quintero, tiene derecho a votar y ser votado; sin embargo, también tiene sus obligaciones, es este caso, la representación ante el Senado.

“Estaría violando los derechos de los ciudadanos que votaron por él, no se está preocupando por los nayaritas que pueden exigir que regrese al Senado, entre otros derechos que está afectando a los nayaritas. Él solo está hablando desde el punto de vista de sus intereses, pero no se pone en el lugar del nayarita”, indicó.

En otras declaraciones para Global Tv, Carrillo Arce negó que el senador sea militante de Morena y por lo tanto, lo descartó como candidato del partido. “Fue nuestro candidato en el 2017-2018, ahora dice que senador de Morena. Nos dejó una deuda de 17 millones de pesos. No se ha acercado a nosotros para ver qué se puede hacer o en qué nos puede ayudar. Solo usa el nombre de Morena para promoverse y hacerse pasar por el candidato fuerte”.

“Quiero pedirle al doctor que ya no convoque a reuniones a nombre de Morena, él no es militante que convoque a su nombre o al de otro partido” solicitó, además se dirigió a los nayaritas para que no vayan a las reuniones de Navarro Quintero, pues no es militante de Morena y les está mintiendo, concluyó.