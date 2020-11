AMLO habla del por qué no usa cubrebocas y pone en duda otra vez si funciona o no: VIDEO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar desde La Mañanera acerca del polémico uso de del cubrebocas y por qué no lo usa seguido, sólo cuando se lo solicitan en algunos lugares.

El mandatario explicó por qué no lo usa y es que dice que sus asesores de salud le dicen que con guardar la sana distancia es suficiente para evitar un contagio de coronavirus Covid-19.

"Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo la distancia", indicó López Obrador.

El presidente reiteró que no lo usa más que cuando tiene que viajar en avión porque el gabinete de salud le dice que no es necesario si no está infectado.

"Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, de que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubreboca. Todos", indicó.