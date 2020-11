Clara Luz Flores: “La que aspira a Gobernar Nuevo León soy yo, no mi esposo”

Tras una serie de acusaciones recientes de que su esposo sería quien opere las decisiones políticas de la todavía alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores aseguró que quien tomaría las riendas sería ella.

En entrevista con Lila Cortés para Heraldo Radio Monterrey, la aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura minimizó las acusaciones que han circulado desde hace meses, y más recientemente en redes sociales de que en realidad quien toma las decisiones es su esposo, Abel Guerra.

“Agradezco mucho que mi esposo tenga tanta confianza en mí que me permita y que me apoye en poder generar proyectos específicos para mi. La que aspira a Gobernar Nuevo León soy yo, no él.

La que quiere y tiene proyectos, soy yo. La que tiene proyectos en Escobedo y que hace política pública soy yo, no él. La que es Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, pues soy yo. Ellos quieren denostar esta circunstancia, porque creo que no les queda más que inventar”, insistió.