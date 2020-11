Fernández Noroña quiso distraer la discusión en la sesión ordinaria: Ciro Murayama

Luego del que el Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) abandonara la sala de sesiones donde se llevaba a cabo la sesión ordinaria y se conectó al protocolo por la negativa del partido del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, al no usar cubrebocas, Ciro Murayama indicó que lo que se ve es una conducta irresponsable y lamentable, porque justamente ahora que se llevan estos días de aumento de contagios por Covid-19.

Señaló la actitud negacionista, "tan a lo Trump o Bolsonaro, de que la ciencia no importa y su capricho es más importante", destacó que el diputado del PT quiso distraer la discusión de fondo que era que el INE, estaba resolviendo un procedimiento contra él por violencia politica de género contra una legisladora.

"Noroña acudió a un acto donde él dijo que a una diputada del PAN era una mujer bocona y de la que quería elementos para agredirla", dijo el consejero.

En entrevista para República H con Blanca Becerril, el consejero del INE, señaló que este asunto llegó al Instituto y están obligados a atender este asunto de violencia política de género, se hizo el estudio, desarrollaron el proyecto y se emplazó a Noroña para que él aportara los elementos.

Ignora citatorios

Además, Murayama señaló que el diputado ignoró todos los citatorios, pese a que se le entregaron en su mano, lo cual el Consejo está resolviendo este asunto, y se le pidió a la Cámara de Diputados que acudiera a un curso en materia de género a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no cometa estos excesos de discriminación y violencia hacia la mujer, al igual que pidiera una disculpa y la presidencia de la presidencia de la Cámara de Diputados lo reconviniera.

Reiteró que al no querer las acciones antes dichas, desvió la discusión no poniéndose el cubrebocas, pero el INE no se intimidó y que no se le iba a retirar el uso de la palabra por lo que finalmente se decidió que todos salieran de la sesión si no usaba el cubrebocas y todos se concertaron desde las oficinas, y se le escuchó.

Destacó que se hizo un balance de lo que significa que un legislador amenace e intimide a una mujer, y señaló que ahora le cayó al INE porque no fue en el ámbito de la actividad parlamentaria sino en una visita que hizo a Tlaxcala contra Adriana Dávila y el Tribunal Electoral pidió que lo revisara el Instituto, y se vio que vio sentido en proceder.

