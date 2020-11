Alcaldesa de Chihuahua defiende las instituciones al poner denuncia contra funcionarios del gobierno estatal

La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la persecución política cometida en su contra, luego de que el gobernador Javier Corral la acusara de recibir recursos públicos en el proceso electoral de 2016.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, la edil explicó que estas acciones no sólo son para defenderse de las amenazas que ha recibido, sino que también es para defender las instituciones locales.

Lo que hice ayer fue no difamar, no decir ¡, no platicarle a la gente, sino mostrar hechos contundentes y elementos que acreditan esta persecución disfrazada de una situación jurídica para que los chihuahuenses tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. Y más para que defendamos todos juntos a nuestras instituciones.