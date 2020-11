COVID: 19 ¿Por qué perdemos el olfato y gusto cuando nos da coronavirus? Esto es lo que sabemos

Fue hace poco más de un año cuando el primer caso del virus SARS-CoV-2 fue detectado y a inicios del 2020, el también llamado “coronavirus de Wuhan” empezaba a alertar a poblaciones del otro lado del mundo. A finales de febrero de este año se detectó el primer caso de COVID-19 en México, siendo la pérdida de gusto y olfato, uno de los principales síntomas en portadores del virus.

Uno de los síntomas más frecuentes y preocupantes que trae consigo el COVID-19 es, precisamente, la pérdida del gusto (conocida como hipogeusia) y olfato (conocida como anosmia). Y llama la atención aún más porque es un buen indicador alerta para identificar que un paciente es portador del virus y se encuentra a tiempo para tomar las medidas necesarias. Sin embargo, no todos los contagiados pierden estos sentidos.

“El virus tiene una afectación en los nervios, llega al nervio olfatorio y sube hasta tocar, en algunas ocasiones, al sistema nervioso central causando una desnivelación en éstos”. Esto termina por lastimar o lesionar la cubierta del nervio, causando así su disfuncionamiento, explica la Dra. Elizabeth León Manríquez, especialista en neurología.

¿Por qué no todas las personas pierden el gusto y olfato aun infectándose de COVID-19?

“Creemos que es porque el virus no entra o no tiene tropismo de igual manera en todos los pacientes… Existen muchas cosas del virus que aún están por descubrirse. Uno de los mecanismos principales para que esto pase es la lesión directa del virus a los nervios, a veces llega muy fuerte, normal o simplemente no llega”, concluye.

Aunque parece que sabemos mucho del coronavirus, aún falta un largo camino por recorrer. Se requieren de estudios, muestras y muchos meses de trabajo para encontrar una cura o solución 100 por ciento efectiva.

