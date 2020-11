Samira Rached, piloto mexicana lista para representar a Jalisco en Super Copa MX

Este fin de semana, se realizará en el Autódromo Guadalajara, Jalisco, la sexta fecha del campeonato Super Copa MX, evento del deporte motor que reunirá a corredores, entre ellos Samira Rached, de origen tapatío y quien forma parte de una familia con larga tradición en el automovilismo.

En entrevista con el Heraldo de México, la piloto tapatía, nos platicó que ese contacto con los coches viene desde el vientre de su madre, y como herencia familiar, la hizo desarrollar un gusto por los mismos. Detalló que a partir de los 7 años, descubrió junto a su familia que contaba con el don, porque afirmó que este deporte no se trata de género, sino de talento.

“Van a decir que es una payasada, pero yo desde antes de llegar al mundo, desde que estaba en el vientre de mi madre yo ya iba a los autódromos, entonces yo creo que desde que estaba ahí en la panza, quería pisar el acelerador; vengo de una familia de pilotos, yo soy la tercera generación, entonces sí nací en el medio, me la vivía en todo el tema de coches…y desde los 7 años, me empecé a subir a los -Karts.”

Reconoció que a lo largo de estos últimos 5 años, donde sobre todo se ha especializado en la categoría F1800, sí fue víctima de algunas situaciones, de lo que podríamos llamar discriminación de género, porque en algunos momentos se sigue pensando que se trata de una disciplina que sólo puede ser desarrollada por hombres, pero afirmó que aunque no hay muchas mujeres en el ambiente profesional, sí han demostrado realizar un buen papel, en los eventos.

“Creo que esto es algo que impuso la sociedad, como siempre fue como que los coches son para los hombres, pues entonces el deporte motor es para los hombres, y así se quedó… yo me enteré entre comillas que era un deporte para hombres, hasta hace 5 años, porque llegué al campeonato nacional… empecé a toparme con este tema del machismo, si hubo un momento en el que quise tirar la toalla, porque era hacerme la vida de cuadritos como pudieran, golpes en la pista, fuera de la pista , con amenazas de amonestaciones , y hasta la fecha se vive este tema… a veces pasan esas cosas, y pienso si se trata de porque soy mujer, las cuales no he logrado descifrar”