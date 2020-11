Maestra de Tehuantepec denuncia recibir amenazas y acoso después de ser despedida

Virginia Ilescas Vela, profesora despedida de la Universidad del Istmo (Unistmo) Campus Ixtepec, denunció nuevas amenazas en su contra luego de encabezar una lucha junto a un grupo de alumnas del plantel que habían sufrido acoso sexual por parte de tres maestros de la Institución.

La maestra fue despedida bajo el argumento de dar clases en otra universidad en sus ratos libres, pero además fue una de las tres docentes que dieron acompañamiento a alumnas de dicha institución en sus denuncias de acoso sexual en contra profesores de la Unistmo.

Virginia Ilescas, Monserrat Sánchez y Héctor Martínez Ortega, apoyaron a un grupo de alumnas a denunciar el acoso sexual que sufrían por parte de tres profesores, e incluso el 8 de marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las acompañaron a una manifestación pública en la ciudad de Juchitán para revelar dichos actos.

Luego de las denuncias, los tres maestros que apoyaron a las alumnas comenzaron a sufrir hostigamiento laboral, hasta que el pasado viernes, la universidad emitió un oficio firmado por el vicerrector Israel Flores Sandoval en el cual se informa que “se da por terminada la relación laboral con la profesora investigadora de tiempo completo asociada ‘B’, adscrita a la carrera de Administración Pública, desde el 13 de noviembre”

El Consejo Académico argumentó su despido por violar la normativa de la Institución al impartir clases a la par en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. La catedrática no habría demostrado que dichas clases las impartía en su tiempo libre, ni solicitó el permiso correspondiente.

En entrevista telefónica para El Heraldo Tehuantepec, la doctora en Ciencias Sociales, Virginia Ilescas aseguró que los directivos de la Institución descargaron de sus redes sociales una fotografía del año 2018 donde ella impartía clases en sus ratos libres en otra universidad, y la utilizaron como argumento para despedirla.

“Están promoviendo la esclavitud porque yo no puedo hacer nada que no estén informados aunque no esté en horario laboral y eso es absurdo. Porque hay un compañero de esa universidad que trabaja en el Hospital-Covid de Juchitán, otro es Regidor del municipio de Ixtepec, otro compañero está de tiempo completo, y está muy bien si no interfiere con sus horarios labores, no hay problema, unos venden tlayudas, otros tienen tiendas, todos tenemos derecho de hacer con nuestro tiempo libre lo que nos convenga”, expresó la maestra.