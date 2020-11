¿Por qué rebrotó la violencia de género y el maltrato político a la mujer?

Las noticias de mujeres asesinadas o víctimas de violencia no paran, en el que el pasado 7 de noviembre, alertaron la desaparición de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado en Cancún, Quintana Roo, y dos días más tarde apareció muerta con huellas y signos de violencia, por otra parte, el Instituto Nacional Electoral presentó y aprobço un resolutivo para que los partidos políticos postulen a siete mujeres para las 15 gubernaturas en disputa para 2021, pero los partidos políticos han reaccionado, cuestionando si el órgano electoral tenía esa potestad.

Además, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, su capítulo en León, Guanajuato en donde organizó un panel de que llevó por título "La importancia de las mujeres en los consejos, pero no convocó a ninguna mujer; después, un comando asesinó, después de secuestrar a la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con tres expertas de en materia política, electoral, social, y defensoras de los derechos de la mujer, sobre lo que sucede con tantos feminicidios en el país y cuáles son las propuestas para erradicar la violencia que sufren al respecto de cualquier forma, física o política.

Impugnación de lo que aprueba el INE

Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que se está un momento muy importante en materia electoral, porque se tienen dos reformas muy importantes, la primera sobre “Paridad total”, y la de violencia política en contra de las mujeres, que se publicó en abril de 2020.

Explicó que han establecido en dos lineamientos, que tienen que tener los partidos políticos para atender la violencia política en contra de las mujeres de sus propios partidos, iniciativa que se llamó 3de3 contra la violencia y que establece que los candidatos y las candidatas, tendrán que firmar bajo protesta de decir verdad que no han cometido delitos sexuales, que no son deudores alimentarios, que no han cometido violencia doméstica, entre otras cosas

"Queremos elevar el país de representación, la calidad de las personas, que no estén buscando un fuero para no cumplir con sus obligaciones o para seguir violentando a mujeres", dijo la consejera

Al respecto, Humphrey dijo que lo que hicieron el pasado 5 de noviembre, fue aplicar una reforma aprobada por todos los partidos políticos, por el Congreso de la Unión y por la mayor parte de las legislaturas de las entidades federativas, que ese es el proceso que debe seguirse y que establece la paridad en los tres poderes del estado, en los tres niveles de gobierno, en los organismos autónomos y en los sistemas normativos internos.

Dijo que el INE está estableciendo y respondiendo una solicitud de una mujer que quiere ser candidata en una entidad federativa y pide al Instituto que establezca criterios; la segunda, dijo, es que se están estableciendo criterios para hacer operativa la reforma de Paridad total, porque con este sistema establecido en 2014, hay una autoridad nacional electoral y la única forma de garantizar que haya postulaciones paritarias, era hacerlo nacionalmente y obligando a los partidos políticos.

Dijo además que esta no es una obligación para los Oples o los Organismos Públicos Locales, sino una obligación para los partidos políticos, siendo absolutamente claros, en el que tienen que haber postulado a 15 mujeres

"Si hablamos de la CDMX como gubernatura, tenemos 32 entidades y sólo dos mujeres gobernando", afirmó

Señaló que la gobernadora Pavlovich saldrá el año que entra, por lo tanto se tinene que tenemos que postular a 15 mujeres.

Por su parte, Blanca Lilia Ibarra, quien es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), señaló que todos coinciden en que hay una deuda histórica para garantizar la participación de las mujeres y considera que con esta decisión, la autoridad electoral marca un precedente histórico

Ibarra considera que el INE, con esta decisión, atiende no solamente a una consulta realizada por una aspirante a la candidatura del Ejecutivo local en Michoacán, sino también a una demanda y a una necesidad, en el que muestra naturalmente sensibilidad y compromiso con este 50% de la población que son las mujeres.

Cómo llega México a la ONU en este ámbito?

Mientras que la jurista Leticia Bonifaz, dijo que en un contexto mundial, México no está tan mal, ya que son los de "media tabla", porque se tienen ejemplos de Finlandia, Nueva Zelanda como los ideales, pero tenemos también situaciones graves en algunos lugares de África y de Asia.

La también electa para integrarse como experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, señaló que en América Latina, están algunos países con muchos avances y México está ahí porque logra la paridad en el ámbito legislativo.

"Tenemos las ausencias, particularmente en las gubernaturas", dijo la especialista.

A Bonifaz le llamó la atención, la foto de cuando se celebraron los 100 años de la Constitución de 1917 en Querétaro donde era puros hombres, a pesar de que 100 años antes ya había habido un Congreso feminista en Yucatán, y 100 años después era una representación así, entonces la resistencia sigue y el trabajo que se tiene que hacer es cómo romper esas resistencias que es parte de lo que hoy está sucediendo en México

¿Que se puede hacer para avanzar en México?

Carla Humphrey señaló que solo han tenido siete mujeres electas y dos "provisionales", sin embargo, el tema de la participación municipal de las mujeres es el que ha sido motivo del llamado internacional a que se aprueben más acciones para elevar la participación de las mujeres.

"Ahora que tenemos la reforma de Paridad total, los niveles han aumentado, tenemos que reforzar las medidas", señaló.

Al respecto, afirmó que para que las mujeres conozcan sus derechos, muchas de estas mujeres de comunidades y pueblos indígenas, tienen que hacer que los conozcan, incluso en sus propias lenguas, además, que sepan cómo deben ejercerlos y defenderlos,

La Consejera señaló que en el INE se tiene que llevar una agenda indígena, y que tienen acciones que están empezando a implementar, para elevar la participación.

Indicó que desde 2016 se tienen 28 distritos indígenas en el país, de estos se estableció que el 60% que tuviera mayoría de población indígena, iban solamente los partidos políticos, como acción afirmativa, en donde tenían que postular solamente a personas pertenecientes a estas comunidades, ahora se está evaluando y lo que se aprobará en un par de semanas, es elevar esta cuota, para subir de 13 distritos a 18 distritos en los que deben de postular necesariamente a personas de comunidades indígenas, donde además claramente tienen que cumplirse con la paridad.

Explicó que en Chiapas, se tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de paridad y de violencia política, fue la primera Constitución en el país que estableció la violencia política a nivel constitucional, y sin embargo las mujeres son violentadas, desplazadas de sus comunidades para que no gobiernen, son amenazadas, amenazan a sus familias y esto es un fenómeno que se junta con el tema de la pandemia, ya que la violencia doméstica se ha incrementado.

"Tenemos un reto muy importante en asegurarles a las mujeres que puedan postularse en condiciones de seguridad sanitaria, pero también de integridad, de su vida y de sus familiares, y sus equipos de trabajo", afirmó.

Análisis sobre los órganos constitucionalmente autónomos

Blanca Lilia ibarra, comentó que entre los organismos garantes de México, en un censo nacional de transparencia que realizó el INEGI, en 2019 hay 45% de comisionadas contra 51% que son hombres.

Ahí también se puede advertir que las solicitudes de información que se presentan a estos organismos garantes sigue siendo muy inferior el porcentaje de mujeres que hacen uso del derecho a la información y protección de datos personales.

Respecto a los términos de la falta del ejercicio de los derechos humanos para las mujeres y la falta de conocimiento de los mismos la comisionada del INAI cree que estas cifras muestran que tienen una tarea pendiente; "una lucha que deben seguir construyendo sinergias que permitan que la paridad esté presente en todas las instituciones del Estado mexicano para buscar lo que aspiramos, un país más libre, más justo y más incluyente".

Y el principio de paridad, pues sí, es una medida estratégica, es una medida indispensable y permanente frente a esta, insistiría, subrepresentación histórica de las mujeres en los órganos de representación política.

Una mujer nunca ha presidido la Corte ¿por qué?

Para Leticia Bonifaz dijo que a nivel del Poder Judicial, los jueces y los magistrados siempre han estado por el 80% junto a 20% de juezas y magistradas mujeres, y ahora hubo una convocatoria que lanzó el ministro Zaldívar exclusiva para mujeres, buscando empezar a compensar, un poco, este 80-20, pero desde el tiempo del ministro Silva Meza se hizo el análisis porque había este techo de cristal en el Poder Judicial, y lo que resultó es que las mujeres no tienen el mismo tiempo para la preparación de los exámenes.

