Corporativo IDEAL, concesionaria de la autopista Tepic-Guadalajara busca hacerse cargo de sobreviviente

Mayra Avilene Elizalde Partida, la única sobreviviente de la explosión de la pipa gasera en la autopista Tepic Guadalajara continúa internada con estado grave de salud aseguraron sus familiares quienes exigen cobertura total de la atención médica; mientras que el Corporativo IDEAL, concesionario de la carretera, ofrecido atención conforme tope tarifario del seguro de viajero.

El corporativo Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), es un grupo empresarial ligado a Carlos Slim, dedicado a la inversión en infraestructura, que desde 2012 se hace cargo de la la autopista.

La secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Nayarit, Marisol Sánchez Navarro, diputada por el PT, aseguró que se puso en contacto con agentes de seguros Inbursa, de la concesionaria de la autopista, quienes le informaron que Se generó un pase de atención médica para la joven.

"La concesionaria que tiene a cargo el tramo carretero Guadalajara-Tepic está obligada a tener un seguro de protección para todos los usuarios, yo tengo información al respecto de que se le generó un pase para atención médica a nuestra afectada en donde ella pudiera ser atendida en un nosocomio particular y por supuesto que tiene una cantidad de tope tarifario para poderse atender", afirmó.

Sin embargo la legisladora consideró que al ser la única persona a quien se está atendiendo por este accidente, debería plantearse cubrir todos sus gastos, pero reconoció en caso de sentir inconformidad la familia podría acudir a otra instancia como Profeco para que atiendan sus necesidades.

"A Mayra se le generó su pase para atención desde el día del accidente, según me informan propiamente los agentes de seguro de la autopista; pero quisiera decirles a los familiares que hay medidas a dónde recurrir en caso de que no se estén atendiendo de manera legal para poder obligar a la concesionaria del tramo carretero para que brinde el apoyo por ser afectados, como Profeco", consideró.

Finalmente, Sánchez Navarro dijo que además de la aseguradora Inbursa del corporativo IDEAL, las propias aseguradoras de los coches involucrado en el accidente también deben brindar respaldo a los familiares de las víctimas, incluyendo a la sobreviviente.

"Cierto que Inbursa en este caso cargo de ese tramo carretero tiene la obligación legal de brindarle la asistencia necesaria, pero también las propias aseguradoras de los coches que estuvieron ahí, deberían brindarles respaldo", afirmó.

Por su parte, la mamá de Avilene, María del Rosario Partida Herrera aseguró que no firmará documentos para aceptar las proposiciones de las empresas, hasta que se asegure que los gastos médicos serán cubiertos en su totalidad, porque dijo, su hija no provocó el accidente, falleció además su hijo Leonel, y necesita atención médica especializada para salvar su vida.

"Yo lo único que quiero es que dejen de estarme presionando con lo de que yo firme y que mendigan que hasta aquí termina esto; pienso que hay responsables, yo no estoy pidiendo dinero para mí, ni a gobierno federal ni al del estado; ni he recibido económico como se decía en algunos medios de difusión y ellos afirman que me han ayudado que publiquen que cantidad y quién lo recibió, porque cuando da dinero gobierno no da nada sin una firma o referencia, que no malinterpreté y tampoco quiero que me malinterpreten a mí, qué está haciendo negocio con la situación de mi hija, porque no es así, yo lo único que quiero es tener la seguridad de que mi hija va a estar atendida".

Expuso que representantes de la autopista le señalaron que ya había concluído el recurso disponible para la atención médica y le pidieron firmar el documento final, al que se ha negado.

"Me dijeron que la aseguradora había concluido que lastimaron papel para negociar sus extendía un poco más para sus atenciones que era solamente de hospitalización cierta cantidad y que estaba a punto de agotarse, y a partir de eso me siguen presionando y llamando para firmar, pero no puedo responder a nada porque alguien ocasionó esto y esa es su responsabilidad de cumplir, yo no tengo tanto dinero", afirmó la madre que ese día también se está velando y enterrando a otra víctima de este suceso.

"Esperamos que otra persona se haga responsable, porque de la empresa gasera fueron los abogados a exponerme que ellos no eran responsables, manejan que la responsabilidad se la dan a otra chica de otro vehículo que se había chocado, yo no sé de eso, no estoy en redes sociales, mi situación no es para eso, pero alguien tiene que apoyarnos", sostuvo.

Finalmente he llamado al presidente la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Antonio Echevarría García para atender el caso y apoyarla en el traslado a un hospital especializado en la Ciudad de México, a su hija Mayra Avilene, en cuanto su estado de salud, lo permita.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, aseguró que los gastos médicos de la sobreviviente son cubiertos por la aseguradora del vehículo en el que viajaba, así como de la autopista; además de que la institución busca que otras aseguradoras se encarguen de la situación.

"(...) Mayra Avilene Elizalde Partida, se encuentra recibiendo atención médica en conocido hospital privado de la ciudad de Tepic; su estado de salud sigue siendo considerado como grave, en tanto sus gastos médicos están siendo cubiertos por la aseguradora del vehículo en el que ella viajaba, así como por parte de la aseguradora de la autopista, ello debido a que la caseta de cobro de peaje se encuentra funcionando con normalidad. Esta Fiscalía trabaja ya en generar el acercamiento con las otras aseguradoras para lograr el pago de la reparación del daño correspondiente a las víctimas, principalmente de la persona lesionada que requiere atención especializada por el tipo de daño sufrido", aseguró la Fiscalía local.

Por: Karina Cancino