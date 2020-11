¿Quieres aplicarte la vacuna contra COVID-19? Este es el testimonio de un voluntario para que lo tomes en cuenta: VIDEO

La semana pasada inició la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por CanSino Biologics, un laboratorio chino que busca combatir el Covid-19. En todo el país se buscan 15 mil voluntarios, sin embargo, sólo algunos estados fueron seleccionados para aplicarse dicha dosis. Uno de ellos fue Oaxaca, entidad en donde vive Denise Zavala, quien se aplicó esta vacuna.

Denise se dijo motivada a participar en este estudio debido a que es una prueba científica que contribuirá para dar solución a la pandemia que afecta, no sólo a México, sino a todo el mundo.

En entrevista con Jesús Marín Mendoza, la voluntaria dio a conocer que se aplicó la dosis apenas el martes de la semana pasada. Relató que el proceso duró aproximadamente cuatro horas, ya que primero se hacen una serie de análisis para conocer si el candidato es apto no para suministrarse la inmunización.

Denise dijo que en estos momentos se siente bien, sin ningún tipo de reacción; sin embargo, indicó que al día después de la aplicación tuvo un ligero malestar similar a una gripa.

Al siguiente día (de la aplicación) solamente sentí un ligero malestar como si me fuera a enfermar de gripa, pero fuera de eso absolutamente nada. No puedo saber si es porque estoy reaccionando bien a la vacuna o porque a lo mejor me tocó placebo, porque el 50 por ciento de los voluntarios iban a tener placebos. Yo no lo sé.