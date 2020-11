Encuesta identifica posible deserción escolar en nivel básico por COVID y educación a distancia

El 4.2 por ciento de los padres de familia que participó en la Encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19, dijo que sus hijos no regresarían a clases durante el presente ciclo escolar 2020-2021.

La encuesta fue elaborada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y contiene datos referentes a los primeros meses de la actual contingencia sanitaria.

En la encuesta participaron cerca de 194 mil personas, entre estudiantes de nivel básico, madres y padres de familia, docentes, directoras y directores de escuelas de educación básica en México, aunque el diseño de la encuesta no permitió que los resultados fueran representativos de la situación nacional.

Uno de los componentes de la medición buscó conocer si los estudiantes planeaban regresar a clases, ya sea presenciales o a distancia, en el ciclo escolar 2020-2021.

Del total de alumnos que participaron, 86 por ciento expresó que planeaba regresar a clases, 11.5 por ciento que no sabía si lo haría y 2.5 por ciento señaló que no pretendía hacerlo.

En el caso de las madres y los padres de familia encuestados, 79 por ciento indicó que sus hijas e hijos regresarían a clases, 16.8 por ciento mencionó que no lo sabía y 4.2 por ciento dijo que no regresarían.

Entre las razones por las cuales sus hijos no podrían volver a clases, los padres de familia manifestaron “la dificultad de acompañarlos así como la percepción de que en esa modalidad prevalece una baja adquisición de aprendizajes”, según refiere el informe de resultados.

Además, algunos estudiantes señalaron que preferirían no seguir con las actividades en línea “debido a la mala experiencia de aprendizaje que habían tenido: no les gustó, se aburrieron, percibieron que no habían aprendido o se estresaron mucho”, agrega el documento.

En la encuesta, Mejoredu también encontró que 15.5 por ciento de los estudiantes de primaria y 16.7 por ciento de secundaria que participaron en el ejercicio no tuvieron un escritorio o mesa para estudiar durante los primeros meses de la pandemia y el resto, más de 80 por ciento, sí lo tuvieron.

Además, 37.3% de las y los estudiantes de primaria y 49.8 por ciento de secundaria no contó con una computadora en casa para realizar sus tareas escolares durante la emergencia.

En el caso de los profesores encuestados, 57.4 por ciento indicó haber tenido dificultades para brindar retroalimentación a los estudiantes durante el confinamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Recomendaciones

A partir de la encuesta, realizada durante los primeros meses de la emergencia por COVID-19, Mejoredu emitió una serie de recomendaciones al sector educativo.

En materia de Acceso y permanencia, el organismo señaló que se deben crear medidas específicas para recuperar a aquellos alumnos que no han podido participar en la dinámica de aprendizaje a distancia así como apoyar a aquellos estudiantes que estén en riesgo de dejar la escuela.

Otras propuestas son crear actividades de aprendizaje a distancia específicas para quienes carecen de acceso a internet, televisión o radio, así como crear estrategias de atención diferenciada por nivel y servicio educativo que consideren las principales desigualdades alumnos y sus familias.

Para la calidad de los aprendizajes, los expertos de Mejoredu recomendaron fortalecer las capacidades de acompañamiento de las familias en la educación de sus hijas e hijos ante situaciones de presiones de tiempo, entre otras medidas.

Por: Gerardo Suárez