Sureste de México supera los 368 mil damnificados por inundaciones

Laura Velazquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que las inundaciones, tras el paso del huracán Eta, en el sureste del país dejaron más de 368 mil damnificados.

Explicó que en el estado de Tabasco hay 899 comunidades, 99 mil 573 viviendas, 302 mil 498 personas y 8 personas fallecidas.

En Chiapas son 57 municipios afectados, con un total de 54 mil 976 personas afectadas, lamentablemente ahí son 20 personas fallecidas; mientras que en Veracruz 5 municipios afectados con un total de 10 mil 848 personas afectadas.

Existen recursos suficientes para el Plan Integral para Tabasco, Chiapas y Veracruz

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen recursos suficientes para el Plan Integral para Tabasco, Chiapas y Veracruz con el que se prevendrán inundaciones y se atenderá a los damnificados, los daños en viviendas y en la infraestructura de los estados.

“Ha sido autorizado el presupuesto para el año próximo, y ya tenemos disponibilidad de fondos para financiar todo el Programa Integral en beneficio de los afectados por inundaciones en Chiapas, Veracruz y en Tabasco”, señaló en conferencia de prensa en el Recinto Ferial de Tabasco habilitado como Centro de Acopio.

Adelantó que el próximo martes en Palacio Nacional se reunirá el gabinete federal con los gobernadores de Chiapas y Tabasco para definir el Plan y las acciones para prevenir y evitar las inundaciones, los programas de desarrollo urbano y las acciones de reforzamiento en materia de bienestar.

“No podemos todavía dar una cantidad, que también va a ser estimada porque no se tienen todavía los proyectos. En el caso de las obras estructurales o de fondo, por ejemplo, el dragado de los ríos, los bordos, la reparación de los caminos, todo eso requiere de proyectos específicos, tener cotizaciones ¿cuánto van a costar las dragas? ¿de qué características? ¿en dónde se van a adquirir? en muchos caso se tienen que mandar hacer, no se tienen disponibles, o sea, y van implicar recursos, ya estamos haciendo una proyección, vamos a reunir todo cuanto en víveres, en despensas, cuánto para enseres, cuánto para desarrollo urbano, es decir, introducción de agua, drenaje, pavimentación de las calles, cuánto en caminos, cuánto en vivienda, cuánto en bienestar”, explicó.

¿Cómo serán los apoyos?

“¿Cómo vamos a apoyar a Tabasco? Con el presupuesto federal, además de que va a recibir sus participaciones el estado, lo que le corresponde por ley, del presupuesto federal vamos a destinar recursos a Tabasco como ya lo estamos haciendo, imagínense 8 mil millones de dólares para la Refinería de Dos Bocas ¿cuándo se había invertido eso? y esa es una inversión del gobierno federal, y así vamos a apoyar ahora para este programa integral con presupuesto del gobierno federal”, indicó el mandatario.

López Obrador reveló que se ampliará el programa de pensiones para niñas y niños con discapacidad en Tabasco, Chiapas y Veracruz, ya que ahora se va a integrar a los adultos con discapacidad afectados.

“La distribución de las despensas está a cargo de ellos (la Sedena) para que nos falte lo básico en tanto terminamos de hacer los censos para entregar otros apoyos directos, no se va a entregar nada organizaciones o a líderes, va a ser directo al damnificado. No queremos intermediación, porque no queremos corrupción, eso que sucedía antes, de que tomaban la Secretaría de Desarrollo Social, fue una organización y ahí les daban, y lo que les daban no les llegaba al que lo necesitaba, se quedaba el apoyo arriba para beneficio de los dirigentes, eso ya no, en todo es entrega directa, sin intermediarios, ya no hay ciudadanos imaginarios, todos conscientes mayores de edad”, detalló.

El jefe del ejecutivo federal dijo que se tienen mil toneladas de alimentos y de otro tipo de mercancías para entregar a los damnificados, y que se informará de cuánto se recibió y cuánto se entregó de donaciones.

Señaló que se tendrá cuidado en la atención de las inundaciones y la emergencia sanitaria por COVID-19 y el dengue, “tenemos que cuidar que no se junten esos problemas de inundación, de lluvias, de humedad, con las epidemias”.

Por Paris Alejandro Salazar