Ni derroche ni pobreza franciscana, justa medianía, refiere el presidente del Congreso de SLP

Tras reiterar que el de San Luis Potosí es de los más austeros del país, el presidente del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno sostuvo que están en la justa medianía, sin embargo, la plataforma "Ciudadanos Observando" quien ha denunciado los derroches en el Legislativo potosino publicó una nueva investigación que ubica a las y los 27 diputados locales en el lugar 18 a nivel nacional como los más onerosos, al percibir 11.8 millones de pesos anuales cada titular de curul.

"La verdad estamos muy por debajo de la media, el Congreso de San Luis Potosí es de los más austeros (...) hemos estado avanzando con ese recurso, desde mi punto de vista y de la mayoría de la población mexicana, hemos tenido oportunidad de platicar con legisladores de otros estados y sí estamos en la justa medianía, ni mucho derroche y privilegios, pero tampoco vamos a estar en la pobreza franciscana, la verdad estamos en la justa medianía", expresó el presidente de la Directiva.

Cuauhtli Badillo justificó que por tener un presupuesto limitado de 310 millones de pesos anuales no han podido incorporar tecnología de punta en las sesiones del Pleno ni acondicionar el recinto para hacerlo accesible a personas con discapacidad.

En ese sentido, el legislador morenista aseguró que el foro sobre el derecho de consulta de las personas con discapacidad a realizarse el próximo jueves no le costará al Congreso del Estado, ya que el Centro de las Artes, sede del evento, fue facilitado sin costo por el Gobierno del Estado y el costo de los vuelos y viáticos de los ponentes los pagan ellos mismos.

Se trata de Amalia Eva Gamio Ríos, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos; Paula Ximena Méndez Azuela, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Luis Fernando Cabrera Peñaloza, de la organización Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés negó que haya contratado a 14 personas bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salario para estar a su servicio, como lo denunció la plataforma "Ciudadanos Observando" de quien dijo "es innegable que hay organizaciones y grupos de interés político o económico, no estoy descubriendo la hebra negra, no voy a sucumbir a ello y no voy a salir a responder a esos que tienen interés por generar condiciones críticas donde no las existen", indicó.

En tanto, la plataforma "Ciudadanos Observando" de nueva cuenta arremetió contra el Congreso potosino al ubicar al de San Luis Potosí en el lugar 18 de los más caros del país en cuanto al costo de 11.8 millones de pesos anuales por cada uno de los 27 diputados y diputadas, basándose en informes del INEGI del 2022.

"Legislatura tras legislatura los diputados prometen acabar con el derroche y el abuso del dinero público, sin embargo en la práctica quienes llegan al Congreso terminan siendo más voraces que sus antecesores, en lugar de ser representantes del pueblo parecen burócratas de élite aferrados a sus privilegios mientras el discurso de la austeridad sigue siendo una fachada", publicó la plataforma ciudadana.

