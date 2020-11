Pandemia impide a pacientes de diabetes realizar consultas

Yesica Gabriela Maya García tiene 27 años y 18 de vivir con diabetes tipo uno. En medio de la pandemia presentó una de las complicaciones más severas, insuficiencia renal crónica, y atenderse resultó muy difícil, pues con la emergencia sanitaria aún no hay consultas de especialidades en muchos hospitales públicos.

Hace unos meses empezó a sentirse mal de sus riñones. Acudió al médico en su clínica del IMSS. El doctor la canalizó a cita con un nefrólogo, pero días después Yesi —como le gusta que le llamen— recibió una llamada para decirle que derivado del COVID-19 no había especialistas de este tipo mas que en las salas de urgencias, es decir, que solo sería atendida si llegaba muy mal y así fue. Tuvo que ser hospitalizada en octubre pasado.

“No había médicos, lo fui dejando y hace un mes empecé a hincharme, el corazón me dolía, no me podía mover, fui a varios hospitales porque por la pandemia no están atendiendo (casos distintos a COVID-19), hasta que uno me recibió”, recuerda Yesi a El Heraldo de México.

Fue hospitalizada y le hicieron una diálisis peritoneal que su cuerpo no aceptó. Los expertos recurrieron a la hemodiálisis, que ha dado mejores resultados. Para ello se introduce un catéter en el cuello que llega cerca del corazón y se conecta a una máquina que limpia la sangre y la reintroduce al organismo.

La falta de especialistas en la consulta externa aún es un obstáculo porque Yesi requiere un seguimiento porque la hemodiálisis baja mucho sus niveles de glucosa y eso implica ajustar su esquema de medicamentos, entre otros cambios.

“Me dijeron que solo habría especialistas hasta semáforo verde, pero ¿cuándo habrá semáforo verde?”, cuestiona la habitante de Naucalpan, Estado de México.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes y pese a todas las complicaciones, Yesi afirma que aprendió a ver esta condición de vida “como si fuera una hermana”.

A los ocho años le quitaron un tumor de la cabeza, después le diagnosticaron diabetes tipo 1 y desde entonces se inyecta insulina. Reconoce que hubo momentos en que no se controló de forma adecuada.

Por si fuera poco, antes de la insuficiencia renal murió su hija de 7 meses, quien nació prematura. La diabetes y obesidad pusieron en riesgo su embarazo y luego tuvo preeclampsia.

Su familia y la Asociación Mexicana de Diabetes son en quienes se ha apoyado para salir adelante.

A quienes viven con diabetes, Yesi recomienda aceptar esta condición y atenderse porque sí es posible tener una vida normal, sin complicaciones como las que ha sufrido.

“Mi vida no ha sido fácil pero mientras Dios te dé vida, tienes que seguir luchando", aseguró Yesi.

Por Gerardo Suárez