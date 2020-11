Juez de control gira orden de aprehensión en contra de exgobernador de Nayarit

Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, informó ayer la Fiscalía de Nayarit. No obstante, no se ha logrado su captura, debido a que se encuentra en calidad de no localizado, por lo que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pida una ficha roja para que la Interpol inicie su búsqueda en el mundo.

Según la Fiscalía de Nayarit, tiene abiertas 16 carpetas de investigación: una por enriquecimiento ilícito, dos por peculado y ejercicio indebido de funciones, dos por delito electoral, una por cohecho, ocho por extorsión y/o despojo de inmuebles, una por amenazas y una más por falsificación de documentos.

El sueño

Desde 2018 están asegurados 11 inmuebles, de ellos siete están en el municipio de Tepic, tres en Aután, municipio de San Blas, y uno en Zapopan, en Jalisco, todo ello con valor de 178 millones de pesos; además de 342 animales, entre vacas y caballos, con valor de 10 millones de pesos; entre los bienes se encuentra el famoso rancho El Sueño, el edificio fundación RIE, y el rancho La Cantera, en el que se hallaron las caballerizas de lujo conocidas como Los Tres.

En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exgobernador en la lista de personas vinculadas a organizaciones criminales mexicanas.

Inicia la búsqueda

La Fiscalía de Nayarit reveló que la búsqueda de Sandoval Castañeda iniciará en Jalisco y Nuevo León, luego de que trabajos de inteligencia lo ubicaron en esos territorios.

"Se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento" advirtió la Fiscalía.

La sanción que solicitará la representación legal del estado podría alcanzar hasta los 20 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la reparación del daño por aproximadamente 20 millones de pesos.

Por Karina Cancino