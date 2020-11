Denuncian vecinos fiesta “masiva” en estacionamiento de un hotel  de Veracruz

Vecinos de los fraccionamientos Valle Rubí y Villa Ánimas denunciaron que los organizadores del evento Jarochazo 2020, una carrera de vehículos todo terreno, hicieron una fiesta “masiva” en el estacionamiento de un hotel, sin respetar las medidas sanitarias durante esta pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19).

Los pobladores comentaron que desde al medio día del jueves se concentraron aproximadamente 100 vehículos. Los conductores contrataron música viva, cuyo volumen excedía los 70 decibeles permitidos por el ayuntamiento de Xalapa.

La gente reportó dicha situación a las autoridades; sin embargo, los elementos de la Policía Municipal no se presentaron al lugar de los hechos, en las inmediaciones de la Torre Ánimas.

“Empezó una convención de no se qué grupo y con fiesta masiva y escándalo que no ha parado desde el medio día. Toda la noche la música y madrugada. Ya hablamos al ayuntamiento y nadie nos hace caso. Y se supone no hay permiso para eso y los del hotel dicen que sí tienen permiso”, expresaron.

Mencionaron que la música a todo volumen se escuchó hasta las cuatro de la madrugada. Los vecinos hicieron un llamado a los encargados del hotel para que culminara la fiesta, pero fueron ignorados.

“Se les hizo un llamado a los del hotel City Express, pero ellos dijeron que el ayuntamiento les había dado autorización hasta las 11 de la noche y respetando las normas que establece el ayuntamiento. Hay mucha molestia de parte de todos los habitantes”.

Los vecinos avisaron que en dicho evento no se respetó la sana distancia y mucho menos fueron colocados filtros para desinfectar a las personas que ingresaban.

Se trataba de propietarios de vehículos todo terreno o buggies, provenientes de distintos puntos del país, quienes ingirieron bebidas alcohólicas y, posteriormente, realizaron una ruta por lugares turísticos de la región de Xalapa.

Cabe recordar que el ayuntamiento de Coatepec y la Secretaría de Medio Ambiente negaron permisos a los conductores para la realización del evento Jarochazo 2020, un recorrido por el archipiélago de bosques y selvas de Xalapa y sus alrededores, un área natural protegida; sin embargo, estas personas emprendieron su ruta, desacatando las disposiciones oficiales.

Veracruz supera los 38 mil contagios

Hasta la noche del jueves, la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 38 mil 184 en 207 municipios; 52 nuevos casos en las últimas 24 horas.

También contabilizó cinco mil 177 defunciones en 179 demarcaciones; 52 nuevos casos en el último día. Además, 9 mil 774 casos de 183 municipios siguen en investigación.

En la entidad han sido estudiados 72 mil 808 casos, de los cuales 24 mil 850 resultaron negativos. Un total de 342 casos son activos y representan el mayor riesgo por haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.

Las autoridades sanitarias revelaron que los municipios con más contagios son: Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Por: Juan David Castilla Arcos