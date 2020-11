Conoce los temas de la Mañanera de AMLO hoy viernes 13 de noviembre

Durante la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República será la encargada del caso de Emilio Lozoya y Odebrecht. Y aunque tiene confianza en que la ley se aplicará con todo rigor, él se mantendrá al margen.

AMLO pidió que no existan venganzas políticas ni persecución. Que no se fabriquen delitos, pero que si hay un crimen que castigar, que no se quede impune.

Sigue la transmisión EN VIVO: