Senado y PAN impugnan paridad de género en selección de candidatos a gobernador

El Senado y el Partido Acción Nacional (PAN) impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo que obliga a los partidos políticos a que, en el 2021, siete de sus 15 candidatos a gobernador sean mujeres.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el pasado 6 de noviembre.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, es quien presenta el recurso a nombre de esa Cámara. Por el blanquiazul impugna Víctor Hugo Sondón, representante del partido ante el órgano electoral.

Al igual que el PAN recurre el documento mediante el cual el instituto declara procedente aplicar el principio de paridad de género en gubernaturas, al dar respuesta a una consulta formulada por Selene Lucía Vázquez, aspirante por Morena al gobierno de Michoacán.

Ambas partes alegan vulneración al principio de certeza que debe regir las elecciones y consideran que los consejeros no interpretan correctamente el principio de paridad de género, pues este no está previsto para cargos unipersonales (que no compiten en fórmula o en planilla).

Agregan que el INE invadió la esfera de autodeterminación de los partidos, al imponerles una obligación adicional en el proceso de selección de candidatos a gobernadores.

También consideran que instituto, de facto, legisló sobre temas que, en todo caso, competen a las legislaturas de los estados.

Las impugnaciones fueron ingresadas ayer y, hasta la mañana de este 11 de noviembre, no se habían sido turnadas a alguno de los magistrados que integran la Sala Superior.

Por Nayeli Cortés