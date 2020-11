Roban 48 iguanas del Foro Ecológico de Juchitán

Un total de 48 iguanas que se encontraban en cautiverio, como parte del proyecto de preservación de esta especie, dentro de las instalaciones del Foro Ecológico Juchiteco, fueron sustraídos por personas desconocidas, provocando una afectación al proceso de reproducción que se tenía previsto para este ciclo.



Gonzalo Bustillo Cacho, representante legal del Foro Ecológico Juchiteco A. C. indicó que el responsable del proyecto de conservación de las iguanas en cautiverio, reportó que más de 40 ejemplares de iguanas verdes y negras habían sido robadas de las instalaciones, por lo que se hizo el reporte a las autoridades de seguridad municipal, para que refuercen las medidas de resguardo de estas instalaciones.



“Aquí el problema es que se rompe con el proceso de reproducción, porque los pies de crías, las hembras y los machos que estaban en los corrales pues ya no están, y ahora hay que esperar dos o tres años más para empezar otra vez el ciclo de reproducción”, dijo.



Desde hace más de 15 años el Foro Ecológico Juchiteco inició con este proyecto, ante el riesgo de la desaparición de esta especie en peligro de extinción, hace aproximadamente 8 años se presentó el robo de más de 80 iguanas, y en esta ocasión fueron 48 según dieron a conocer.



Juan Celis, responsable del iguanario, indicó que durante la mañana de este día se llevaron la sorpresa que las iguanas habían sido sustraídas por personas desconocidas, y se presume que fue durante la madrugada de hoy.



“Hoy en la mañana cuando llegué al revisar las jaulas, me di cuenta que faltaban algunas iguanas, ya me puse a revisarlas y encontré que se llevaron 34 iguanas quedaron 6 nada más, eran 40, y de la otra jaula se llevaron, es trabajo que nos ha costado 15 años, 15 años de sacrificio de estar, conseguir el alimento para ellos que nos cuesta, con eso de que ahorita no hay, que están escasos los recursos, pues si nos afecta mucho”, señaló.



El proyecto del iguanario consiste en la reproducción de esta especie, para después ser liberada en su hábitat natural, pero con este robo, se corta con la cadena de reproducción que se tenía previsto, y se tendrá que esperar nuevamente para poder iniciar con el proceso con los ejemplares que tengan la edad necesaria.



En la región del istmo de Tehuantepec, principalmente en la cultura zapoteca, se acostumbra a consumir los tamales de iguana durante la Semana Santa, y es precisamente cuando esta especia está en su proceso de reproducción, pero se estima que durante estos días en Juchitán se consumen más de 100 a 200 iguanas al día.

