López Gatell descarta la probabilidad de una mutación del SARS-CoV-2

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que hasta el momento no hay evidencia científica que indique la existencia de una nueva mutación del virus SARS-CoV-2.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Gatell, dijo que continuamente aparecen variantes de los virus, como el de la Influenza, pero aún no hay evidencia que esté confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El subsecretario señaló que una vez que existan estas evidencias por parte de la OMS se serán a conocer y se tomarán medidas en el país: “No preocuparse en ese sentido por ello”.

Añadió que en caso de presentarse una mutación en el país no se cerrarán las fronteras ni se cancelarán vuelos: “Hipotéticamente que fuera una cepa con mayor capacidad virulenta la idea de que podemos detener su paso cerrando fronteras, impidiendo vuelos, no es procedente, no funciona así el control epidémico”.

Consecuencias de una mutación

Hugo López Gatell señaló que las mutaciones de los virus pueden provocar que se transmita más fácilmente, que se adapte al aparato respiratorio y que aumente su virulencia.

Además, en caso de una mutación puede evadir al sistema inmune o que permanezca más tiempo en el aire, pero reiteró que esto no ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud.

Autoridades de salud informaron que al 10 de noviembre de 2020 hay 978 mil 531 casos confirmados de Covid-19 en México y se han registrado un millón 191 mil 522 negativos, 95 mil 842 defunciones confirmadas y 725 mil 846 personas recuperadas.

