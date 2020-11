¡Con todo y Scooter! Fernanda Tapia patina en el Parque Cuitláhuac en la CDMX

Desde el Parque Cuitláhuac del Sur Ecológico, Fernanda Tapia y junto a su inseparable amiga, Cookie visitaron una zona que es para pasear a los lomitos entre otras actividades que hace la gente dentro de este recreativo lugar, mismo que pueden vistar chicos y grandes.

Vecinos y visitantes del lugar afirmaron que no habían lugares al igual que algunas recomendaciones como llevar muchos líquidos tanto para el can como para el visitante y bolsitas para no dejar las heces de los lomitos dentro de este parque, ubicado en los limítrofes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, dentro de este lugar podrás encontrar algunos obstáculos profesionales para poder entrenar a tu perro desde lo más básico hasta trucos más complejos que puede realizar, mismos en ocasiones se realizan competencias de Agility.

Dentro de este espacio, el público visitante podrá encontrar un área de barras, para poder ejercitarse solo con el peso de su cuerpo y mantenerse en un buen estado de salud, pese a que aún continúa la pandemia ocasionada por Covid.19, además de que esta zona tambien es utilizada para practicar Parkour.

Fernanda Tapia hace Parkour y skate

En exclusiva para el programa Puro Barrio, Fernanda Tapia se propuso a realizar un truco básico de Parkour, el cual recomendó siempre usar protecciones en la cabeza y extremidades cuando se haga este tipo de deportes extremos.

En las zona de Skate, varias familias suben a las rampas con sus patinetas, patines y hasta bicicletas para demostrar sus hazañas dentro de la pista.

"Es más maña que otra cosa", dijo un patinador para poder hacer un truco en la rampas

