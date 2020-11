Analizan en Chihuahua aprobar ley para multar a quienes no porten cubrebocas

Una controversial propuesta que haría en el estado de Chihuahua obligatorio el uso del cubrebocas está siendo analizado por la actual legislatura. Esto tras la propuesta enviada por el Gobernador Javier Corral para imponer multas de hasta 4mil pesos y arrestos hasta de 36 horas-

Dicha medida ha sido fuertemente criticada por los partidos de oposición que aseguran que se trata más de una medida recaudatoria que una acción para combatir la pandemia que azota la entidad, pero sorbe todo por tratarse de una medida que sea más del tipo preventivo y de concientización que sancionador.

En la iniciativa del Poder Ejecutivo se prevé una multa de hasta 4 mil pesos a las personas que luego de ser amonestadas o sancionadas con entrega de material médico continúen incumpliendo la medida sanitaria.

Según la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, la multa no podrá ser aplicada contra una persona si antes no se le llamó la atención por no utilizar cubrebocas, mientras que la segunda sanción constará en la entrega de material médico, la que implicará la compra de material por un valor cercano a los dos mil pesos y que se depositará en favor de la autoridad que haya impuesto la sanción.

En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa y para efectos de la ley se entenderá como reincidencia.