Sensibilizarán sobre cáncer de mama con exposición fotográfica body painting

Un evento para sensibilizar a las mujeres sobre el cáncer de mama, el cómo es que las sobrevivientes han logrado asumirlo, aceptar sus cuerpos, a pesar de los tratamientos, y salir adelante, es el que se llevará a cabo mañana en San Pedro Tlaquepaque en donde se expondrán 40 fotografías que posteriormente realizará una gira itinerante en otras entidades del país.

Bajo el lema “Una pincelada por la vida”, se inaugurará esta muestra en punto de las 18:00 horas. Las imágenes muestran a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en donde se les realizó una intervención en sus cuerpos a través de body painting.

Blanca, comparte que a lo largo del proceso de asumir y avanzar con el tratamiento de cáncer de mama, así como los cambios que trae consigo que en ocasiones representa la pérdida de la femineidad para muchas por la pérdida del cabello, cicatrices, extracción de uno o ambos senos. Define un reto asumirse de nuevo como una mujer que saldrá adelante.

Con esta muestra, las sobrevivientes mostrarán que a pesar de esto, su vida por mantenerse alegres y con la mejor actitud sigue, porque dice, “la actitud para enfrentar el cáncer de mama, lo es todo para salir adelante”.

“Muchas ocultan que tienen cáncer por pena y al ocultarlo no te ayudas a ti misma a crecer y a aceptar y a luchas más que nada a luchar y esto es constante porque tienes que luchar en las terapias, yo fui conejillo de Indias en las últimas cuatro quimios y me daban connatos de paros respiratorios, fueron cuatro y yo le decía al doctor ya cámbielas, pero él me decía siempre: ¡No, porque tú puedes!”.