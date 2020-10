Gobierno de Puebla detectó acciones fraudulentas en operadores de transporte articulado

Debido a que se detectaron actos de corrupción en la firma de contratos para las empresas Conduent Solutions y Cinco M Dos, encargadas de la emisión de tarjetas y cobro del servicio de transporte articulado RUTA y la publicidad respectivamente, el gobierno del estado anunció la cancelación de los contratos con ellas y la revisión del proceso que se realizó para entregarles los contratos en administraciones anteriores.

Cuando se les ha pedido la explicación de la inversión realizada se han negado, fraude”, aseveró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que se les otorgaron comisiones de más de 38 por ciento con vigencias de contrato superiores a 30 años, por lo que no descartó que haya involucramiento de exfuncionarios públicos de la administración estatal.

Manifestó que además de que no existe una claridad sobre los beneficios que tendría el gobierno con estas firmas, los representantes se han negado a dar explicaciones “es una estafa que se hizo desde el gobierno, con beneficio de privados donde están involucrados exfuncionarios de gobiernos panistas, qué horror eh, se metieron a corromper toda la vida pública del estado y después dicen que hay dejarlos pasar, gobernador rencoroso, si por perseguir estos actos de estafa al estado me dicen populista que me apunten en su lista”.

El transporte público presentó irregularidades. Foto: Cuartoscuro

Dijo que el monto de las obligaciones de pago de gobierno del estado a favor de la empresa concesionaria es muy alto, sin que sea benéfico para la mejora del transporte articulado.

Ante este hecho el paso a los usuarios en las líneas uno y dos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), es libre mientras se establece la nueva forma deoperación de dicho servicio.

Vamos a rescindir estas relaciones jurídicas con esta empresa que maneja el cobro de todos los accesos y mientras no se resuelva el problema se dará acceso libre a los usuarios en las líneas que este día presentaron fallas en las máquinas de recarga de tarjetas”, pronunció.

Barbosa Huerta señaló que las irregularidades en administraciones estatales pasadas, en referencia a Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, se detectaron acciones irregulares en prácticamente todas las dependencias como la Secretaría de Salud, el Tren Turístico, el Museo Barroco, además de que no se edificaron 162 escuelas que se supone debían ser construidas, “que se creyeron estos cabrones, qué no aplicamos la ley, a su conciencia”.

Conduent Solutions, encabezada por Mick Slattery, que se ubica en avenida Paseo de la Reforma, número 373 Piso 3 en la capital del país, es una empresa que cotiza en la Bolsa NYSE en Nueva York, y tiene sede en New Jersey y bajo la oferta de soluciones para la movilidad de 2.7 millones de pobladores se hizo del contrato de RUTA en 2016, así como del Tren Turístico a Cholula.

Mientras que la firma Cinco M Dos, dedicada a la publicidad en transporte público, adquirió en 2017 a la empresa Grupo Expansión, para conformar Grupo M5, en donde también está la firma Full Digital Media y Cinética.

