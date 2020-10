Expresidentes sí pueden ser juzgados; afirma Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que los ex presidentes sí pueden ser juzgados por diversos delitos; sin embargo, algunos de éstos prescriben a los 10 años, como el lavado de dinero y corrupción, por lo que algunos ex mandatarios no podrán ser enjuiciados.

En el momento en que el Senado discutía la procedencia de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, el titular de la UIF se reunía con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

No se podrá enjuiciar a todos

Tras el encuentro, Nieto Castillo detalló que el Código Penal establece que el lavado de dinero tiene una penalidad de 5 a 15 años de prisión, pero prescribe a los 10 años.

“Eso implicaría que los temas de corrupción, relacionados con lavado de dinero habrían prescrito algunos de los ex presidentes”; tal caso se aplica a exfuncionarios como Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, sí se puede enjuiciar a exmandatarios por otra conducta delictiva, como desaparición forzada de personas, ahondó.

En otro tema, sostuvo que no puede hacer es una valoración política respeto a los requerimientos que tengo por parte de cualquier instancia del Estado mexicano, ya que la UIF no es usada con fines políticos.

