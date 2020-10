Gobernador de Jalisco anuncia que no hay condiciones para retornar a clases presenciales

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez advierte que aún no hay una fecha para contar con la vacuna contra el COVID-19 y la entidad está en un riesgo latente durante las próximas dos semanas pero todavía está en posibilidad de que no se encienda el botón de emergencia. No hay que olvidar que ya está arribando la temporada invernal, y con ella, reaparece la influenza y otras enfermedades respiratorias que pueden combinarse con el COVID-19. No hay condiciones para que los niños regresen a clases presenciales.

Los contagios están aumentando en la población joven porque se está cuidando menos, 40% de los contagios se dan entre el sector de 15 a 34 años.

“¡Créanme que no es regaño! Un servidor y mi familia, también lo hemos hecho. Todos estamos padeciendo el hartazgo de no salir, de no ver a la gente que queremos, que tener que cargar con cubrebocas siempre. De no poder ir a la escuela, de no poder salir de fiesta, de no poder ir a los estadios, de no celebrar nuestras tradiciones. La verdad estamos cansados y lo entiendo”.

Van 7 meses de lucha contra el #COVID19 y no ha sido fácil, pero estamos en una carrera de resistencia y relajar las medidas de prevención nos está cobrando factura. Parar no le conviene a nadie y estamos a tiempo de evitar el #BotónDeEmergencia. Escucha este mensaje y difúndelo: pic.twitter.com/E2FL3Ajj9r — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 6, 2020

Debido a que el mayor número de enfermos está entre la población joven, hay menos hospitalizados. Sin embargo, se lleva el riesgo a casa de padres y abuelos.

“Aunque hay más contagios, hay menos hospitalizados porque los jovenes son más resistentes, pero se nos olvida que ellos pueden contagiar a sus padres y abuelos, quienes están mucho más expuestos a la muerte... Puedes matar a quienes más quieres... ¡Así de claro! Por eso, Jalisco los necesita a todos, comprometidos para volver a hacer las cosas bien”.

El mandatario jalisciense reconoce que hay un hartazgo por el encierro en casa, pero el aflojar la disciplina y la responsabilidad individual ha traído consigo un incremento en los contagios.

“Haber aflojado la disciplina nos está pasando factura y es momento de reflexionar para poder corregir el rumbo. En esta última semana los casos activos que detectamos con Radar Jalisco han llegado a superar los 4 mil. La tasa de incidencia por millón de habitantes pasó de 285 a 360 en las últimas dos semanas”.

Los índices de positividad han aumentado en los últimos 15 días, por cada cien pruebas que hacemos en radar, alrededor de 40 salen positivas, lo que significa que hay una mayor dispersión de la enfermedad.

“Este aumento de casos se da por múltiples factores. Estamos saliendo a realizar actividades no esenciales, sin los cuidados necesarios. Los centros comerciales están llenos de gente paseando. Los centros turísticos al tope. Los bares y restaurantes llenos. Y lo más preocupante de todo, es que estos paseantes dejaron de usar el cubrebocas”.

Actualmente en Jalisco, el 92% de la economía ya está funcionando y eso permitió que en agosto comenzara la recuperación de los empleos perdidos en los meses previos. Finalmente insistió en la importancia de vacunarse contra la influenza y continuar con las medidas sanitarias de prevención.