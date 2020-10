No debato con presidentes municipales que están en los últimos lugares de aprobación ciudadana: EVV

El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, lamentó que el senador de Morena, Higinio Martínez, haya decidido no debatir con él, pese a que públicamente lo retó para defender su reforma aprobada sobre la disminución de Síndicos y Regidores, que entre muchos negativos traerá el despido de cientos de trabajadores.



La negativa a debatir y nombrar a otros en su lugar, lo único que deja en claro: "Es que usted no tuvo la altura para debatir y argumentar su reforma conmigo, cuando la tenga estoy listo para debatir con datos y argumentos".



Vargas del Villar se dijo listo para el encuentro con el Senador, porque él no debate con presidentes municipales que están en los últimos lugares de aceptación ciudadana.



El presidente municipal de Huixquilucan, puntualizó que defenderá su postura ante las instancias correspondientes, toda vez que no se puede permitir que por intereses políticos, pretendan no solo avasallar a los partidos minoritarios, sino dejar sin empleo a cientos de personas.

Por Pablo Cruz Alfaro



DRV