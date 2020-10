Deben estados aclarar destino de 25 mmdp: Cuenta Pública 2019

Las 32 entidades del país tienen pendiente por aclarar el gasto de 25 mil millones de pesos que recibieron de recursos federales, pues durante la última revisión fiscal no presentaron documentos comprobatorios de su destino, hicieron pagos improcedentes y excesivos, transfirieron recursos a terceras cuentas, entre otros, reveló la segunda entrega de la Cuenta Pública 2019.

Durante la entrega de los informes a la Cámara de Diputados, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), explicó que por segundo año consecutivo se está verificando a las 32 entidades federativas sobre el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y por primera vez se fiscalizará el cumplimiento de dicha ley en los 32 congresos locales, tres entidades de fiscalización superior locales, 11 poderes judiciales de entidades federativas y un órgano público descentralizado.

“Como resultado de esas auditorías se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron ya 738 millones. Es decir, las entidades fiscalizadas reintegraron ya esos recursos. Los 25 mil restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas", dijo en el acto realizado por primera vez en formato virtual debido a la pandemia del COVID-19.

Detalló que del monto total observado, el auditor dijo que 14 mil 47 millones de pesos (el 55 por ciento) corresponden a la falta de documentación comprobatoria.

En tanto, “el 8 por ciento a pagos a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5 a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados ni comprometidos y sin ser integrados a la Tesofe; el 4.9 a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, que son, hay una gran recurrencia en los últimos años, no de hoy, en esos concepto que no se han podido superar. El 26 por ciento restante correspondió a otros conceptos”.

El 83.1 por ciento del monto total observado fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, el 13.2% a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el 3.7% restante a la distribución de las participaciones federales.

