Biden VS Trump: ¿Cuál es la agenda que tienen con México?

En los flancos externos en materia internacional se tienen abiertos, en el que se avecinan las elecciones de Estados Unidos para elegir a un presidente Republicano o Demócrata, en el que participan los candidatos Joe Biden y Donald Trump, en el que además, al país norteamericano le gusta dar sorpresas en el último momento.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron dos expertos en materia política internacional, sobre la agenda bilateral entre ambos países, sin importar el candidato que gane, sea Republicano o Demócrata, en noviembre próximo.

¿Qué candidato le conviene más a México?

María Cristina Rosas, internacionalista afirmó que gane quien gane, la agenda bilateral México-Estados Unidos será problemática; si se reelige Trump, evidentemente los temas pilar de la agenda, que son migración, seguridad y comercio, van a estar bajo una fuerte presión, además de que al actual mandatario estadounidense obligó al país a hacer un nuevo tratado que sustituyera al TLCAN, tratado que entró en vigor en julio pasado;

Además, afirmó obligó a México a convertirse en tercer país seguro porque considera que la migración es otra amenaza a su seguridad nacional y ahora, el país debe estar procesando solicitudes de ingreso a Estados Unidos, pero en territorio mexicano.

La tambien profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dijo que el tema de la seguridad ha sido un tema que ha estado en el "ojo de la tormenta", no sólo por lo del general Cienfuegos, donde no se avisó que lo iban a capturar, sino porque en realidad, el 16 de septiembre, suponen que hubo un aviso importante de Donald Trump, él

Además, en palabras de Trump, la internacionalista dijo que el Trump escogió el 16 de septiembre para decir a México que no estaba haciendo esfuerzos suficientes para combatir la delincuencia organizada y que si esta situación seguía, el próximo año se iba a impugnar esto ante organismos internacionales, con los que se han suscrito acuerdos para combatir el narcotráfico y combatir la delincuencia,

"Si Donald Trump se reelige vamos a vivir un infierno ahora también no sólo con migración y comercio sino también con seguridad" , señaló Rosas.

En el caso de que ganara Joe Biden, Rosas señaló que hay muchos desencuentros, ya que el presidente López Obrador fue a Washington a reunirse con Trump, a darle un espaldarazo político a Trump, pero no tuvo un encuentro similar, un acercamiento con los demócratas, ni con Nancy Pelosi, ni con Biden, ni con Kamala Harris, por lo que empezó mal.

Es otro de los desplantes que hace un gobierno mexicano a los mexicanos, dijo la internacionalista, recordando que en el gobierno de Peña Nieto, el expresidente recibió en México a Trump, pero no recibió a Hillary, así que los demócratas ya estaban dolidos, en donde acá -en México- lo quisieron arreglar con que “sí la invitamos, pero dijo que no podía venir”, pero el caso es que es la segunda vez que se le hacen estos desplantes a los demócratas y eso tiene un costo político".

Afirmó que si Biden gana, se viene una pesadilla con el T-MEC, con los temas laboral, y nuevamente recordó que los demócratas están muy vinculados a sindicatos, mismo que se viene una pesadilla con el tema ambiental, porque Kamala Harris, la posible Vicepresidenta, votó en contra del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos, justamente porque considera que las disposiciones ambientales son lesivas para Estados Unidos y para el medio ambiente.

Respecto a los temas migratorios, Rosas dijo que Biden fue el Vicepresidente de Obama, y que él es el expresidente que más deportaciones ha hecho en la historia reciente de mexicanos.

Por su parte, Pía Taracena Gout, historiadora y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana dijo que concordó con lo que dijo la doctora Rosas y señaló que los países no tienen amigos, tienen intereses y los de Estados Unidos sobre México y sobre la región han sido muy bien perfilados.

Dijo que finalmente con Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una especie de amor en tiempos del COVID-19 porque la postura del presidente ha sido que no quiere problemas, -con el presidente Trump-, y también se entiende la mal atinada visita que va a hacer a Washington en el marco de la firma del T-MEC.

Señaló que el reto es la relación no bilateral, pero sí de los dos presidentes, en el sentido que en ciertos casos, y ya que se hablaba de seguridad; Estados Unidos no ha elevado el costo, por ejemplo, la no detención de Ovidio, ya que el país norteamericano no hizo escándalo como se hubiera hecho en otro momento, o también el regalo que le da Trump para AMLO, en el sentido de que no califica a los cárteles de la droga como terroristas, o lo de García Luna y general Cienfuegos.

A la profesora de Relaciones Internacionales no le preocupa que hay este desaire obviamente con el Partido Demócrata, pero también cree que Joe Biden, como Vicepresidente, sí tuvo un pulso muy claro de lo que era la región de América Latina y de México.

¿Error que López Obrador visitara Estados Unidos?

Taracena Gout afirmó que si fue un error que el mandatario visitara Estados Unidos. porque lo hace en un momento electoral y por lo que la lectura sería que hay un espaldarazo al gobierno de Donald Trump y afianza, simbólicamente, lo que se puede llamarse "romance entre estos dos", entonces, si el objetivo era hacer esta foto, esta es una foto fallida.

Además, la tambien historiadora recordó que Justin Trudeau no vino a tomarse la foto, ya que Canadá sí marca como una distancia en ese sentido, así que deja a México solo, y reiteró que "se le da un espaldarazo, un apoyo abierto a que el presidente Donald Trump sea el que se reelija".

Por su parte, María Cristina Rosas, marcó dos puntos; el primero en el que Trump y López Obrador no son institucionales, ellos reposan más en la afinidad ideológica personal, porque en esa reunión de julio no estuvo presente el primero ministro de Canadá.

"Esto es relevante porque desde 2005, cuando se crea la Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, un subproducto de ASPAN fue la Cumbre de Presidentes de América del Norte, que se empezaron a desarrollar desde 2007 y la última se tuvo en 2016 justo antes de que Donald Trump fuera investido como presidente"., dijo la internacionalista.

Precisó que estas cumbres son importantes porque ayudaron a crear una suerte de idea de América del Norte de tres, así que se reunían el primer ministro de Canadá con el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, por lo menos una vez al año, en el que se hablaban de los temas comerciales y otros temas de interés, mismo que se perdió con Trump porque él favorece la relación personal, pero también favorece la relación bilateral sobre la relación trilateral.

"Él se ha reunido en lo oscurito con México, se ha reunido en lo oscurito con Canadá, y otra cosa importante es que México tiene un desencuentro con Canadá porque desde agosto de 2018, cuando el gobierno mexicano y el de Estados Unidos anunciaron que ya estaba listo el T-MEC, no estaba considerado Canadá", agregó.

Señaló que algo que se ha visto con Biden y que no se vio con Hillary es que el candidato demócrata se ha mantenido más o menos estable en la ventaja electoral, por lo menos en encuestas del voto popular, pero se ha mantenido estable todo este tiempo, sin embargo, dijo que con ella había momentos en que era muy intermitente, pero en el caso de Biden ha sido muy constante

¿Qué temas se debieron haber llevado en la visita de AMLO a EU?

La profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dijo que fue esencialmente el del comercio y la idea de que se le anunciara al mundo que México ya es parte del T-MEC

"Es una buena oportunidad para que quien quieran hacer negocios en México tomen ventajas de las oportunidades que ofrece México como miembro del T-MEC", señaló.

Rosas recordó que el T-MEC es el primer tratado antiChina, en el que la idea de Trump es traer de vuelta a todas las empresas que se fueron a operar a país asiático para aprovechar costos de producción, y traerlas de vuelta a América del Norte, privilegiando a América del Norte y las empresas estadounidenses; esa fue la agenda que llevó AMLO.

Dijo además que los empresarios canadienses le pidieron al primer ministro de Canadá que use los instrumentos de solución de controversias del T-MEC para impugnar ante México la decisión de dar marcha atrás a las tecnologías limpias, y el tema migratorio.

Para la doctora Taracena Gout, los temas que se debieron haber centrado, era en los puntos de la agenda que Donald Trump había manejado desde la campaña, quizá aprovechar esa visita, para hacer una especie de protesta.

Recordó además que Trump llegó a la Casa Blanca en mucho por ese discurso xenofóbico que usa a México como una piñata política, por lo que en ese sentido ya que "fuiste en tiempos electorales y parece que le diste el espaldarazo al presidente Trump, tal vez sí manejar de alguna otra manera el aprovechamiento para poner algún tipo de quejas sobre las cuestiones del muro".

Sobretodo, dijo la historiadora, la cuestión más delicada, hoy por hoy es la de la migración, entonces, quizá también debieron de haber llevado, México debe de presionar a Estados Unidos sobre las deportaciones, se debe de tratar de influir para que se cambien obviamente esa política que es muy vieja, no es nada más desde Obama, obviamente hay deportaciones desde la década de los 30.

