Sheinbaum, asintomática de Covid-19; se encuentra bien y en aislamiento

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dio positivo al virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, por lo que se suma a los cuatro mil 197 funcionarios públicos del Gobierno de la CDMX contagiados, según el reporte de agosto.

Como parte de un protocolo establecido, la jefa de Gobierno se sometió a una prueba el lunes 26 de octubre y en la noche recibió la mala noticia.

“Me hago la prueba cada 15 días, la anterior había sido el 12 de octubre, negativa, y ayer (lunes) me hice otra y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y voy a estar desde casa; la doctora Oliva (López) me está dando seguimiento. Asimismo, desde el Instituto Nacional de Nutrición, del tengo mi carnet desde hace tiempo; desde ahí me están monitoreando también”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si sabía dónde pudo haber contagiado, respondió que es muy complicado.

“Es muy difícil saberlo (...) no hay nadie en particular que haya sido positiva y que haya estado muy cerca de mí, no puedo especificar qué persona pudo haberme contagiado. Inclusive me sorprendió, la verdad, porque me siento muy bien”, explicó.

Cada lunes, Sheinbaum acude a Palacio Nacional para participar en la reunión del gabinete de Seguridad, donde está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el último encuentro se ubicó a cinco metros de ella.

“Normalmente cuando vamos al gabinete de Seguridad estamos a sana distancia del Presidente para protegerlo”, atajó.

Además, miembros de su equipo e incluso alcaldes y alcaldesas, que han estado con ella en los últimos días, se aislarán.

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Nelson Vargas; el asesor de Programas y Proyectos Estratégicos “D” Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, Carlos Augusto Morales; la directora general de Organización Técnica e Institucional de Jefatura, Luisa Abreu, son algunos de los funcionarios que habrán de quedarse en casa.

Por Carlos Navarro

