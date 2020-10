México en riesgo de convertirse en tierra de nadie, advierte Arquidiócesis de SLP

La Arquidiócesis de San Luis Potosí pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que escuche a los gobernadores de la Alianza Federalista pues de lo contario, advirtió que México se convertirá en “tierra de nadie” y enfrentará problemas independentistas como España, mientras que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México le pidió que sea mediadora y no forme un bloque “separatista”.

En conferencia de prensa, el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera criticó las posturas del gobernador potosino y presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras López y del mandatario estatal del Estado de México, Alfredo del Mazo “que se desvivió en elogios y hasta creí que era morenista”, pero también a Claudia Sheinbaum y a los tres les pidió que sean más amigos de la verdad que de López Obrador.

Reclamo a AMLO

Al presidente de México le dijo que el único reclamo que le hace la Iglesia Católica es que “por al amor de Dios dialogue” con los diez mandatarios de la Alianza Federalista y escuche sus demandas que pueden ser justificables, porque de lo contrario advirtió que los estados se van a tener que autogobernar, ya no habrá Guardia Nacional y ya no habrá fuerzas federales apoyando en el combate al crimen “y esto se va a convertir en tierra de nadie, por eso nosotros no queremos la separación, no queremos tener los problemas que tiene España con los problemas independentistas ¿Cuándo se había visto eso? Por eso le decimos al presidente que escuche”.

Priego Rivera también le pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que “antes de ponerte a abrazar al presidente por favor escucha a las dos partes, concilia, tú que eres tan cercana al presidente por razones de índole de amistad o sentimentales, no sé, tú sé mediadora en vez de estar haciendo bloques separatistas”, subrayó.

Por: José Alemán