La imaginación es salvaje y silvestre: Guillermo del Toro

Un conversatorio virtual lleno de anécdotas, complicidad y diversión prometen los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. “Monstruos y silencios, el avatar de tiempos turbulentos”, resume la esencia de ambos y la fuerza de su talento en el séptimo arte.

“Por la libre totalmente solamente la imaginación. El deber de la imaginación debe ser mantenerse salvaje, silvestre. Es su deber primario, queramos o no queramos, más allá de las caras que ponemos al mundo, todos en su imaginación es salvaje, no domesticado, silvestre, no importa quién seas: un político, un arzobispo, un narco, un cineasta, da igual”, apuntó el tapatío Guillermo del Toro.