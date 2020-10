Anticonstitucional dejar el Pacto Federal: Cristóbal Arias

“Hacer llamados para salir del Pacto Federal es violatorio de la Constitución, plantear eso significa apostar por desintegrar a México como Nación”, expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Cristóbal Arias Solís, al tiempo que manifestó su respaldo y solidaridad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A los gobernadores, el artículo 34, fracción VIII, de la Constitución, les prohíbe someter a consulta los principios consagrados en el artículo 40 del máximo ordenamiento jurídico del país, es decir: no pueden hacer consultas para romper el Pacto Federal, agregó.

El legislador precisó que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sustenta el Pacto Federal; el artículo 41 señala que la soberanía de los estados está limitada únicamente a su régimen interior; y el artículo 43, al determinar las partes integrantes de la Federación, especifica todos y cada uno los treinta y un estados, así como la Ciudad de México. No es nada más de ya nos vamos”.

Los gobernadores inconformes no tienen facultades para decidir sobre la materia, añadió el Senador por Michoacán, “un planteamiento de ese tipo, si tuviera mínima seriedad, tendría que pasar por un proceso de reforma a la Constitución que requeriría el voto de las dos terceras partes de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión y de la mitad más una de las legislaturas locales,” indicó.

Dijo que la postura de los diez gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista “es un asunto político-electoral, viene de una facción que actúa a espaldas de la mayoría de los habitantes de sus estados. Se da porque algunos mandatarios ya se van y ven que van a perder”.

Atentan contra la Constitución

La amenaza del rompimiento del Pacto Federal, indicó, “es un llamado a violentar la Constitución por parte de quienes protestaron guardarla y hacerla guardar, un acto desesperado de gobernantes que, en unos meses, algunos de ellos cesarán en sus funciones, otros, evaluados por su desempeño en los últimos lugares, y, todos, preocupados porque el manejo discrecional de los fondos públicos está llegando a su fin y temen afrontar las elecciones del 2021 con las bolsas vacías.”

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta dijo que si se trata de cambiar las reglas de distribución a los estados es otro el camino: “habrá que hacer una Convención Nacional Hacendaria e ir revisando los convenios de Coordinación Fiscal, para determinar si se mantienen las cosas como están o se hacen ajustes para una nueva redistribución que tendría que ser concretada en una nueva Ley de la materia.”

Por último, el senador morenista dijo que a los gobernadores inconformes la Federación no les debe nada. “Los recursos no se reparten de manera discrecional, hay una fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal mediante la que, con base en los ingresos, se establece cuánto les toca a los estados y a los municipios. El reparto se rige por ese criterio, no por cuestiones políticas”.