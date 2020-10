Reciben ganaderos de Jalisco más de 46 millones de pesos para reactivación económica

Lecheros y ganaderos de Jalisco - pequeños y medianos productores -, recibieron hoy apoyos por 46 millones de pesos para que puedan continuar con su reactivación económica en medio de la pandemia de COVID-19.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional subrayó que no se les dejará solos, aunque en el último par de años la entidad ha recibido 500 millones de pesos menos para el campo.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, añadió que el gobierno estatal a pesar de esos recortes, ha triplicado el presupuesto destinado al campo y se está invirtiendo más de mil 700 millones de pesos al campo de Jalisco.

Enrique Alfaro retomó el tema de la consulta popular que se hará en Jalisco para exigir un presupuesto justo y de acuerdo a las aportaciones que hace la entidad al PIB nacional. En 2021, Jalisco recibiría nueve mil 200 millones menos que lo recibido este año. De inmediato, todos los productores asistentes al evento votaron a favor de exigir lo justo.

“Además, logramos materializar la promesa de lograr sacar de los supermercados los productos que dicen ser de leche y no lo son, eso ya es una realidad, y esa iniciativa se impulsó desde Jalisco. No pedimos más, pero tampoco vamos a aceptar menos, porque el gobierno de Jalisco arregla y hace nuevas carreteras estatales, mientras que las carreteras federales no se rehabilitan, y para el próximo año la partida presupuestal para arreglar carreteras federales viene con cero pesos para Jalisco”, dijo Alfaro.