En Jalisco se construyó el pacto federal, señala Enrique Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco dijo estar concentrado, enfrentando tiempos difíciles como lo es la pandemia de Covid-19, y firmes y conscientes de la responsabilidad histórica de quienes están actuando con valor cívico y quienes no, no se callará ante los abusos, así lo señaló durante una entrevista para Análisis Político.

Señaló que el debate no es el camino que México desea transitar, pero se tiene que entender el origen del problema en el que la Alianza Federalista pide al presidente López Obrador que conversen, sobre cómo se va a corregir el presupuesto que está generando un enorme daño a los estados.

"El presupuesto en Jalisco como está planteado una reducción de 9 mil 200 millones a lo que se recibe este año", dijo el gobernador de Jalisco.

Durante la conversación con Javier Solórzano, explicó que el presupuesto de la Federación crece 0.3%, pero en el caso del estado le están quitando el 0.8% del presupuesto de los recursos que se reciben en 2020, en el que cuestiona a los gobernados su silencio, ya que se les está haciendo la misma reducción en el presupuesto, y no responden a los intereses de sus estados.

Dijo además que lo único que han pedido es que el presidente los reciba para arreglar el asunto a través del diálogo, y la respuesta que recibieron, -dando la investidura presidencial- es una frenta contra el presidente, y explicó que lo que sería una frenta a la investidura presidencial es negarse ante un auténtico diálogo republicano.

Consulta popular

El siguiente paso para la consulta popular es que se pregunte si se debe permanecer en un convenio de coordinación fiscal que le quite a Jalisco lo que se merece y que se se le da menos de lo que se le aporta a la Federación; lo que no significa que no se entienda el principio de subsidiariedad que hay detrás del convenio de coordinación fiscal, es decir, que los estados que más aportan deben ayudar a los estados que más lo necesitan.

Respecto a que ni siquiera puedan opinar los estado sobre cómo se está manejando los recursos por parte del Gobierno Federal que son también de la nación, habrá que ver quien financió el costo de la emergencia sanitaria en los estados.

El gobernador pide una consulta seria y bien hecha que pregunte; "debemos permanecer en un convenio básico de coordinación fiscal que está lastimando los interese de jalisco o el pueblo de Jalisco debe cobrar sus propios impuestos y lo que se genere en Jalisco se quede en el estado", dijo el gobernador.

