Inauguran alberca semiolímpica en Miguel Hidalgo

La alberca Gran Libertador, ubicada en el deportivo del mismo nombre, en la colonia Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo, es una muestra concreta de la nueva forma de entender la mitigación urbana en la capital, aseguró el sábado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos cambiando la manera en que se hacían estas obras de mitigación en la ciudad; grandes acciones que son fundamentales para la inversión en la capital del país; inversión privada que muchas veces no dejaba nada a las comunidades, que las mitigaciones se distribuían en distintas zonas o sencillamente no se hacía absolutamente nada. Había mucha simulación y en este caso es una muestra de cómo el dinero privado puede generar beneficios para todos y para todas, no solamente en términos del empleo”, aseveró la mandataria capitalina.

El alcalde de la demarcación, Víctor Hugo Romo, aseguró que de las nueve albercas públicas existentes en la alcaldía, siete se han construido durante sus dos administraciones.

“Se pudo realizar un beneficio de corte social, generar una alberca semiolímpica, de primer nivel, en el deportivo Gran Libertador, que favorecerá a dos mil personas”, dijo.

ENTRAN TODOS