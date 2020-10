Gobierno de CDMX inaugura nueva alberca en Miguel Hidalgo

La Alberca Gran Libertador, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue inaugurada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el alcalde Víctor Hugo Romo.

Ubicada en el Deportivo Gran Libertador, en la colonia Lomas de Sotelo, ésta tuvo una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará a 2 mil vecinos de la zona.

“Estamos cambiando la manera en que se hacían estas obras de mitigación en la ciudad, grandes obras que son fundamentales para la inversión en la Ciudad de México, inversión privada que muchas veces no dejaba nada a las comunidades, que las mitigaciones se distribuían en distintas zonas o sencillamente no se hacía absolutamente nada, había mucha simulación y en este caso es una muestra de cómo la inversión privada puede generar beneficios para todos y para todas, no solamente en términos del empleo que genera la propia inversión sino también en los beneficios sociales.

“Es un cambio que estamos generando de tal manera que esta mitigación que se hizo en la renovación de un deportivo tan importante y particularmente una alberca pues es un cambio sustantivo en cómo se hacen las obras de mitigación en la ciudad, que además son transparentes y que tienen beneficios para la gente del lugar; esa es una de las primeras cosas que quisiera destacar”, dijo la mandataria capitalina.

El Edil de Miguel Hidalgo destacó que de las nueve albercas públicas existentes en la demarcación, siete se han construido durante sus dos administraciones.

“Se pudo realizar un beneficio de corte social, generar una alberca semi olímpica, de primer nivel, en el deportivo Gran Libertador, va a beneficiar a 2 mil personas, cuando el semáforo lo permita”, comentó.

En el evento estuvieron presentes el coordinador de Promoción Deportiva en Miguel Hidalgo, Adrian Chávez Ortiz; el director general de Grupo Sordo Madaleno, Javier Sordo Madaleno; la titular del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y ex clavadista y medallista olímpica, María José Alcalá Izguerra; el clavadista y medallista olímpico, Fernando Platas Álvarez, y la clavadista de Altura, Adriana Jiménez Trejo.

Por: Carlos Navarro