"Existe una ruta crítica": Ernesto López Portillo sobre el militarismo

Ante el tema de la militarización o militarismo, el coordinador del programa Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, señaló que no habrá alteración alguna en la ruta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el militarismo, el experto explicó que se iba impregnando el sector de seguridad pública, la función de seguridad pública de la función de Seguridad Pública, no sólo para desaparecer imagen y vestimenta, tácticas estrategia, disciplina propia de los militares.

Dijo además que son cuestiones más objetivas que van incluso en la forma del entrenamiento, las palabras y el lenguaje en el que ha influido la cuestión militar en la seguridad pública; sin embargo, destacó que el militarismo es una decisión que no se veía venir debido a que amplía hacia otros sectores y cuestiona si existe una subordinación militar al poder.

Funciones de seguridad

Afirmó que la acusación contra el general Salvador Cienfuegos debe probarse, pero no alteraría la ruta del presidente, quien ha sido firme en su posición de no confiar en las instituciones civiles y por el contrario poner todos los recursos posibles a las Fuerza Armadas para no solamente hacer las funciones de seguridad sino para crecer en su intervención en tareas civiles hasta un límite que es impredecible.

Señaló que posee información que no puede confirmar de que habrá una sacudida mayor en las fuerzas armadas, y que particularmente que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, señaló que se tendría que ver a los legisladores en el Congreso deformar una Comisión de Investigación.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, López Portillo señaló que la FGR tendría que decir que hará con la información que recibe y por otro tendría que ser un tema de deliberación pública.

Noticias Relacionadas Diputados otorgan a Marina control de puertos; acusan de militarización

Escucha la entrevista completa aquí: