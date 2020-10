Estos son los tres argumentos por las que se rechazó el proceso inicial a Rosario Robles

Luego de que un Juez de control rechazara el proceso inicial a Rosario Robles por las supuestas omisiones ante los desvíos por 5 mil millones de pesos de la llamada "Estafa Maestra", el abogado Epigmenio Mendieta señaló que la audiencia intermedio tiene como propósito depurar tres asunto; los derechos, los hecho y las pruebas, tal como se conoce como la técnica que prepara el juicio.

"Nosotros consideramos que había una cuestión de previo y especial pronunciamiento que hicimos valer ante el juez y que fue un sobreseimiento", explicó el abogado

Al respecto, Mendieta señaló que después de que escucharon todos sus argumentos, el juez consideró que todos los argumentos planteados por la defensa no eran procedentes para decretar el sobreseimiento, haciendo una sentencia absolutoria, por tres cosas; "esos argumentos s e pudieron haber hecho valer desde la audiencia inicial, de tal manera que al no haberlas planteado en la audiencia inicial, la posibilidad que se tenía en ese momento se había perdido.

Como segundo argumento, el abogado señaló que no se puede convertir en revisor de lo que dictó en su momento el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que después fue planteado en una etapa distinta en un amparo indirecto, que finalmente confirmó una magistrada, por lo tanto concluyó que al no tener un hecho novedoso, está en no condiciones de acatar el sobreseimiento, pero que se considera que atenta contra de la posibilidad de que ni siquiera hubiera la necesidad de llevar a este juicio en virtud de que se encontraron causas suficientemente válidas para dictar un sobreseimiento.

"La medida cautelar sigue vigente para Rosario Robles", afirmó el abogado.

Dijo además que tienen tramitado un amparo en contra de la medida cautelar. mismo que aún está pendiente para saber quién lo podía revisar, mismo que no se ha llevado a cabo.

