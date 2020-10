Covid-19: ¿Habrá TOQUE DE QUEDA en la CDMX si regresa a semáforo rojo?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que la capital del país se mantendrá la próxima semana en semáforo naranja, con alerta, esto debido a que se ha observado un ligero incremento en las hospitalizaciones por Covid-19.

La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano explicó que la capacidad hospitalaria se ubica en el 60 por ciento, sin embargo es una cifra menor a las registradas entre abril y mayo, cuando se vio el pico más alto de la pandemia en la Ciudad de México.

Destacó que desde hace 10 días se vio un ligero incremento de casos en los nosocomios locales, pero desde hace tres días volvió a estabilizarse. Ante este panorama, dijo, el gobierno de la ciudad mantendrá una vigilancia del comportamiento de la emergencia sanitaria y realizará una verificación de establecimientos.

Durante la conversación, López Arellano dijo que se seguirá con la actividad territorial en las diferentes alcaldías, tales como: los kioscos de la salud, las brigadas que buscan casos y los canalizan, y las llamadas del Locatel.

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que en los últimos días se han visto relajamiento de medidas sanitarias por parte de la población y algunos establecimientos.

Si no tenemos la participación, el compromiso de la ciudadanía y aquí es donde creemos que en las últimas semanas la población ha bajado la guardia, por eso insistimos a que todos seamos responsables, no es tiempo de aglomeraciones, de fiestas masivas. Tenemos que usar el cubrebocas de manera correcta y permanentemente.

Sobre si se aplicará un toque de queda en la capital del país para frenar los contagios, Oliva López descartó esta posibilidad y agregó que solamente se reforzará la vigilancia para establecimientos que estén incumpliendo con los protocolos sanitarios, por ejemplo los bares y centros nocturnos que se reconvirtieron en restaurantes, pero siguen dando el mismo servicio de entretenimiento.

No toque de queda no, ni estas vertientes coercitivas no, pero lo que sí se está haciendo es verificando establecimientos.